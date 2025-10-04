Velký comeback, volební zemětřesení, píší zahraniční média o výhře ANO

„Miliardář a pravicový populista Andrej Babiš se vrací k moci,“ uvedl v článku k výsledku českých sněmovních voleb list Süddeutsche Zeitung. Připomíná, že Babiš je v rámci Evropské unie spojencem nacionalistického maďarského premiéra Viktora Orbána. A také to, že Babiš v předvolební kampani sliboval, že zastaví dodávky zbraní Ukrajině, která se více než tři a půl roku brání ruské invazi.
List Frankfurter Allgemeine Zeitung píše o „výrazném vítězství“ hnutí ANO. Babiš podle něj v kampani vsadil „na nespokojenost mnoha Čechů“ a brojil proti Bruselu i proti vojenské pomoci Kyjevu. Také list Die Zeit píše o „jasném vítězství“ pravicového populisty Babiše, které by mohlo mít vliv na další českou pomoc Ukrajině.
Podle Die Zeit má Babiš na výběr ze dvou možných koaličních partnerů: nové strany Motoristé sobě a „krajně pravicové“ strany Svoboda a přímá demokracie (SPD). Možné je také, že vznikne menšinová vláda, dodal Die Zeit. „Vláda Andreje Babiše by se mohla sblížit se Slovenskem a Maďarskem, které jsou nyní v EU považovány za blízké k Rusku,“ dodal Die Zeit.
I časopis Der Spiegel píše, že výsledek českých parlamentních voleb by mohl mít důsledky pro celou EU, a zmiňuje v této souvislosti spojenectví ANO s maďarskou vládní stranou Fidesz, rakouskou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) či francouzským Národním sdružením (RN) ve frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu.
List Die Welt se rovněž věnuje důsledkům Babišova vítězství pro další českou podporu Ukrajiny a konstatuje, že tato podpora bude pravděpodobně „přiškrcena“. Stanice ntv píše ve svém článku o „změně politického směřování u sousedů“. „Do světel ramp se vrací muž, který už jednou vládní zodpovědnost měl,“ uvedla.
Podle veřejnoprávní stanice ARD má při sestavování koalice Babiš na výběr mezi „dvěma krajně pravicovými stranami: nově založenými Motoristy a stranou Svoboda a přímá demokracie“. Jasné Babišovo vítězství podle pražského korespondenta ARD Danka Handricka posílí eurokritické síly na východě EU, k nimž počítá vlády Slovenska a Maďarska.
Zatímco „pravicově populistické a euroskeptické“ ANO slaví jasné vítězství, vládní koalice Spolu premiéra Petra Fialy volby podle veřejnoprávní stanice Deutsche Welle „jednoznačně prohrála“.
Fiala ztratil jiskru naděje, píší na Slovensku
Jednoznačným vítězem sněmovních voleb v Česku je Babiš, zemi čeká změna vlády. Současný premiér Petr Fiala ztratil jiskru naděje, že by se mohl udržet u moci. Napsala to dnes slovenská média v reakci na volební vítězství Babišova hnutí ANO.
„Hnutí ANO získalo jednoznačně nejvíce hlasů v českých volbách. Do koaliční vlády ovšem Babiš potřebuje najít dva koaliční partnery,“ napsal deník Pravda ještě před spočítáním všech hlasů. „S Babišovým vítězstvím se počítalo; větší pozornost tak poutala otázka, s kým by mohl skládat povolební koalici. Otevírá se mu hned vícero cest, jak by mohl vytvořit novou vládu,“ napsal list Denník N.
Za nejsilnějšího možného koaličního partnera ANO deník označil hnutí Motoristé, se kterým Babišova formace spolupracuje v Evropském parlamentu ve frakci Patrioti pro Evropu. K hlavním poraženým ve volbách Denník N zařadil seskupení Stačilo!, které nebude zastoupeno ve Sněmovně. Podle něj tomuto hnutí nepomohla radikální kampaň europoslankyně Kateřiny Konečné včetně příslibu referenda o vystoupení Česka z NATO či o zastavení pomoci Ukrajině.
„Babiš sice chce vládnout, aby napsal poslední kapitolu své knihy moci, ale není zcela jisté, že si definitivně zvolil hrdinu svého epilogu: ještě stále může oscilovat mezi pragmatickým obchodníkem a populistickým radikálem. A samozřejmě i konspirátorem,“ napsal list Sme.
Podle portálu Aktuality.sk vše nasvědčuje tomu, že novou vládu bude skládat Babiš a vládnout může s Motoristy či s SPD, kterou portál označil za krajně pravicovou stranu.
„V EU z Česka může být komplikovaný partner“
Z Česka by se mohl v Evropské unii stát komplikovaný partner, míní rakouská a švýcarská média. Například agentura APA však napsala, že Babiš rozhodně není považován za proruského politika.
List Die Presse popisuje Babiše jako „jasného vítěze voleb“, zároveň ale upozorňuje, že hnutí ANO bude potřebovat dva koaliční partnery, aby mohlo složit většinovou vládu. Na podporu stran „nepřátelských vůči EU a NATO“ je podle něj Babiš odkázaný kvůli napjatým vztahů s koalicí Spolu dosavadního premiéra Petra Fialy.
Také list Der Standard napsal, že Babiš byl už před hlasováním jasným favoritem. „Sestavování vlády by mohlo být těžké, Babiš usiluje o menšinový kabinet,“ dodal. Překážkou pro vznik většinové vlády je podle něj především požadavek SPD na referendum o vystoupení z Evropské unie a NATO. „To Babiš striktně odmítá,“ uvedl Der Standard.
Der Standard si všímá také neúspěchu hnutí Stačilo!, ke kterému se připojila i sociální demokracie v čele s Janou Maláčovou. „Ucházeli se znovu o křesla v parlamentu – bez úspěchu,“ napsal rakouský list.
Podle veřejnoprávní stanice ORF se Česko za Babišovy vlády pravděpodobně sblíží se Slovenskem a Maďarskem, které v současnosti v EU stojí nejblíže Rusku. „Babiš si dobře rozumí se šéfem slovenské vlády Robertem Ficem a s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. S nimi chce Babiš vytvořit blok kritický k EU,“ stojí v článku ORF.
Agentura APA nicméně upozornila, že Babišovo ANO je sice v Evropském parlamentu spojencem Orbánova Fideszu a Svobodné strany Rakouska (FPÖ) předsedy Herberta Kickla, „za proruského ale Babiš považován není“. Švýcarský list Neue Zürcher Zeitung napsal, že v českých volbách „triumfoval“ bývalý premiér Babiš. „Babiš by se tak mohl vrátit k moci – a Česko by se mohlo stát pro EU těžkým partnerem,“ dodal.