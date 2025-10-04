Česko má naději na změnu, radují se vládní politici na Slovensku

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
„Právě jsem telefonicky blahopřál vítězi českých parlamentních voleb, panu Andreji Babišovi, a popřál jsem mu šťastnou ruku a mnoho moudrosti při přetavování jeho volebního vítězství do nové vládní koalice,“ napsal Fico na Facebooku.
„Zdravím, Andreji, do Čech. To vítězství se zdá být být úžasné. Také pozdravuji Tomia z SPD. Pana Turka tak neznám, ale vypadá to, že Česko má naději na změnu,“ řekl předseda Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko. Podle něj premiér Fiala mnoho věcí nezvládl.
„Úspěch patří pracovitým. Andrej Babiš si to vítězství odmakal. Češi dokázali, že jim není vlastní chování pana Fialy vůči nám a měli toho plné zuby. Důležité je, že je naděje na dialog mezi Slovenskem a Českem,“ dodal.
Matúš Šutaj Eštok, který je ve vládě Roberta Fica ministrem vnitra a šéfem strany Hlas-SD, Babišovi pogratuloval k silnému volebnímu vítězství. „Češi dali najevo, že chtějí politiky, kteří hájí zájmy svého národa, nikoliv cizí geopolitické zájmy,“ napsal.
„Držím palce, aby byla nová česká vláda složena co nejdříve. Už nyní se těším na společné jednání nejen nás, předsedů parlamentů, ale i české a slovenské vlády tak, jak jsme na to byli zvyklí,“ řekl předseda parlamentu za Hlas-SD Richard Raši.
Místopředseda Ficova Směru-SD a ministr zemědělství Richard Takáč řekl, že pro stranu je prioritou ještě užší spolupráce Česka a Slovenska v politice, hospodářství i v sociální oblasti. Obě země podle něj musejí zůstat nejbližšími partnery v Evropě.
Přerušení mezivládních konzultací se Slovenskem česká vláda loni v březnu zdůvodnila rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Praha a Bratislava se rozcházejí zejména v názoru na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Nynější Ficova vláda dodávky zbraní Kyjevu ze státních zásob zastavila po svém předloňském nástupu do úřadu.
Babišovi k volebními vítězství hnutí ANO blahopřál na sociální síti také slovenský ministr životního prostředí za SNS Tomáš Taraba. Podle něj ve volbách prohrála vláda, která dva roky zatahovala Slovensko do předvolební kampaně.
„Věřím, že Česká republika bude mít po volbách vládu, která přispěje k rozvoji slovensko-českých vztahů a pomůže oživit spolupráci v rámci zemí V4,“ uvedl Pellegrini. Vítěznému hnutí ANO i Babišovi blahopřál. Pellegrini minulý týden řekl, že politické vztahy mezi Českem a Slovenskem by se zlepšily, pokud by se novým českým premiérem po volbách v Česku stal právě Babiš. Vyjádřil také přesvědčení, že v takovém případě by se obnovily mezivládní konzultace obou zemí.
Pravda zvítězila, píše Orbán
Obnovení vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi očekává také představitel nejsilnějšího slovenského opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Ivan Korčok. „Otázkou ovšem je, jak budou probíhat, neboť zahraničněpolitické rozpory, které vedly k jejich přerušení, stále trvají,“ uvedl.
Maďarský premiér Viktor Orbán na síti X napsal, že pravda zvítězila. „Andrej Babiš vyhrál parlamentní volby s přesvědčivým náskokem. Velký krok pro Českou republiku, dobrá zpráva pro Evropu. Gratuluji, Andreji!“ dodal.
Vítězi českých voleb pogratulovali i jeho kolegové z frakce Patrioti pro Evropu Jordan Bardella z Francie a Matteo Salvini z Itálie.