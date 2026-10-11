Kdy se bude v Česku opět volit? Od hlasování si odpočineme jen v roce 2027

V Česku se pravidelně konají patery volby. Nejčastější jsou senátní, protože šestiletý mandát senátorů končí vždy třetině z nich každé dva roky. Každé čtyři roky se konají sněmovní, krajské a komunální volby a každých pět let volby prezidenta a do Evropského parlamentu.
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Od hlasování si odpočineme jen v roce 2027, pokud nebude potřeba vyhlásit předčasné volby. Jaké volby se kdy v Česku budou konat?
Kdy nás čekají příští volby
Harmonogram voleb v Česku se řídí délkou mandátu příslušných státních orgánů. Čtyřletý mandát krajských a komunálních zastupitelů je nastaven tak, aby nekončil zároveň, ale volby se střídaly vždy po dvou letech. A mezi nimi vždy v lichém roce skončí čtyřletý mandát poslanců.
|2027
|žádné
|2028
|Volba prezidenta
|Volby do krajských zastupitelstev
|Volby do Senátu
|2029
|Volby do Poslanecké sněmovny
|Volby do Evropského parlamentu
|2030
|Volby do Senátu
|Volby do obecních zastupitelstev
|2031
|žádné
|2032
|Volby do Senátu
|Volby do krajských zastupitelstev
|2033
|Volba prezidenta
|Volby do Poslanecké sněmovny
|2034
|Volby do Senátu
|Volby do obecních zastupitelstev
|Volby do Evropského parlamentu
|2035
|žádné
Mandáty se překrývají kvůli logistice. V jednom roce se tedy konají volby do obecních zastupitelstev a do třetiny Senátu, nebo do krajských zastupitelstev a do Senátu. Hlasování do Sněmovny pak probíhá rok před nebo rok po nich.
V roce 2028 čekají velkou část českých voličů hned troje volby. Vybírat se bude nová hlava státu, měnit se budou krajská zastupitelstva a opět třetina senátorů.
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Volby prezidenta 2028
Nejbližší volby, které Česko čekají, se týkají prezidenta. Přesný termín zatím vyhlášen nebyl. Petr Pavel nastoupil do funkce 9. března 2023 a prezidentské volební období trvá pět let. Podle Ústavy se volba musí konat v posledních 60 dnech jeho funkčního období, nejpozději však 30 dnů před jeho koncem; termín vyhlašuje předseda Senátu nejpozději 90 dnů před hlasováním. První kolo tak připadne na začátek roku 2028 a případné druhé kolo následuje o dva týdny později.
Mandát prezidenta je na pět let. Končící prezident může kandidovat, česká ústava neomezuje počet kandidatur na prezidenta, stanoví pouze, že nikdo nesmí být zvolen více než dvakrát za sebou.
Petr Pavel, který byl prezidentem zvolen poprvé v roce 2023, proto může v roce 2028 mandát obhajovat; kandidovat by právně mohli také Václav Klaus i Miloš Zeman, protože od jejich dvou po sobě jdoucích prezidentských období už uplynulo nejméně jedno další funkční období.
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Kandidátem může být občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhne 40 let a splňuje podmínky volitelnosti do Senátu; kandidaturu musí podpořit nejméně 20 poslanců, 10 senátorů nebo petice alespoň 50 tisíc voličů. První přímá volba prezidenta se v Česku konala v lednu 2013. Od zavedení přímé volby kandidovali opakovaně Miloš Zeman v letech 2013 a 2018 a Pavel Fischer a Marek Hilšer v letech 2018 a 2023.
Miloš Zeman je zatím jediným člověkem, který v přímé volbě kandidoval dvakrát a v obou případech byl zvolen.
Volby do Senátu 2028
V roce 2028 se bude znovu rozhodovat také o třetině Senátu, tedy o 27 z celkem 81 senátorských mandátů. Půjde o obvody, ve kterých se naposledy řádně volilo v roce 2022; senátoři jsou totiž voleni na šest let a třetina horní komory se obměňuje každé dva roky. Podle současných pravidel připadne první kolo na 6. a 7. října 2028, případné druhé kolo se uskuteční o týden později.
Volit se budou například senátoři za Prahu 6, 10 a 11, dva senátoři za Brno, jeden za Ostravu, mandát skončí například Miloši Vystrčilovi, Janu Pirkovi, Tomáši Töpferovi, Daniele Kovářové nebo Janě Zwyrtek Hamplové.
Krajské volby 2028
Společně s prvním kolem senátních voleb se v roce 2028 uskuteční také volby do zastupitelstev krajů. Voliči budou vybírat nové zastupitele ve 13 krajích; Prahy se krajské volby netýkají, protože hlavní město má zároveň postavení kraje i obce a jeho zastupitelstvo se volí v komunálních volbách. Krajská zastupitelstva se volí jednou za čtyři roky a ministerstvo vnitra potvrzuje, že nejbližší volby budou v roce 2028 společně s volbami do třetiny Senátu, tedy 6. a 7. října 2028.
Volby do Poslanecké sněmovny 2029
Další řádné volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v roce 2029. Poslanci jsou podle Ústavy voleni na čtyři roky a současná Sněmovna vzešla z voleb 3. a 4. října 2025. Současná vláda Andreje Babiše nastoupila 15. prosince 2025, takže dva roky od jejího jmenování – tedy praktická polovina čtyřletého období – uplynou 15. prosince 2027. Pokud nedojde k předčasnému rozpuštění Sněmovny, další parlamentní volby přijdou na podzim 2029.
Volby do Evropského parlamentu 2029
Také volby do Evropského parlamentu se budou konat v roce 2029, protože europoslanci se volí na pět let. Česká republika má v současném volebním období 21 europoslanců z celkových 720 členů Evropského parlamentu; počet mandátů pro období po volbách 2029 ještě může být nově stanoven.
Znovu kandidovat mohou v zásadě všichni současní čeští europoslanci, protože pro členy Evropského parlamentu neexistuje omezení počtu funkčních období – záležet tedy bude především na tom, zda je jejich strany či hnutí znovu zařadí na kandidátní listiny a zda budou splňovat zákonné podmínky kandidatury.