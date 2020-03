Česko vypraví do Itálie autobus. Zpět do vlasti odveze 40 Italů i zabavenou pomoc

Praha Česko vyšle evakuační autobus do Itálie, který do vlasti poveze čtyři desítky Italů. Přepravit by mohl za Alpy také zdravotnický materiál jako náhradu za ochranné pomůcky, které byly minulý týden zabaveny v Lovosicích v Ústeckém kraji. Evakuace Čechů, kteří zůstali v evropských zemích po uzavření hranic kvůli šíření koronaviru, bude dnes pokračovat autobusy. Vyjedou z Paříže, Stockholmu, Kodaně, Berlína a Vídně.

Česko podle ministerstva zahraničí v neděli vyjádřilo lítost nad zjištěním, že v materiálu zabaveném ve firemním skladu byla i humanitární pomoc pro Itálii. Zdravotnický materiál nahradí totožným ze svých zásob. „Italská strana je převezme nejpozději během úterý,“ uvedla v neděli česká diplomacie.

Z Číny přiletělo první letadlo ČSA s ochrannými pomůckami. V Česku přistálo brzy ráno Sto tisíc roušek bylo uloženo ve firemním skladu v průmyslové zóně v Lovosicích. Celníci tam objevili v úterý 680 000 roušek a 28 000 respirátorů. Následné šetření odhalilo, že část z nich byl darem Červeného kříže města Čching-tchien čínské provincie Če-ťiang čínským krajanům v Itálii. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už dříve uvedl, že v Lovosicích šlo o zásah policie proti spekulantům s rouškami. Firma je podle něj měla dodat zdravotníkům, ale na poslední chvíli se snažila navyšovat cenu.