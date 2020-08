Česko vyšle do Bejrútu speciální tým na záchranu lidí z trosek. Odletí ve středu odpoledne

Praha Česko vyšle do Bejrútu na pomoc po ničivé explozi speciální tým hasičů USAR cvičený na vyprošťování lidí zavalených v troskách. Na twitteru o tom ve středu ráno informoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), podle něhož Libanon přijal českou nabídku pomoci. Zhruba čtyřicetičlenná skupina, v níž nechybí ani psovodi, by měla do libanonského hlavního města odletět odpoledne.

Mohutné exploze zničily část Bejrútu, nepřežilo nejméně 100 lidí. Zraněných je přes 4000 „Podle informací Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Libanon přijal naši nabídku na vyslání USAR týmu v počtu 37 osob. Předpokládaný odlet je dnes v 16:00,“ uvedl Hamáček. Na místo má vyrazit speciální tým, který funguje v rámci hasičského sboru hlavního města. „Složen by měl být ze 37 příslušníků a pěti psovodů,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Dvě gigantické exploze v bejrútském přístavu, které v úterý poničily několik čtvrtí, si vyžádaly podle aktuálních údajů Libanonského červeného kříže přes stovku mrtvých a více než 4000 zraněných. Takzvaný USAR tým (z anglického názvu Urban Search and Rescue) je složen z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje. Je určen k vyhledávání a záchraně osob zavalených v troskách budov například po zemětřesení. Tým je schopný zhruba do deseti hodin vyrazit na pomoc, pakliže postižená země pomoc přijme, uvedli hasiči na twitteru. V minulosti pomáhal například po živelních pohromách v několika zemích.

Příčiny katastrofy jsou zatím nejasné. Libanonský premiér Hasan Dijáb uvedl, že pravděpodobně explodovaly tuny dusičnanu amonného, které byly v přístavu uskladněny. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že podle amerických vojenských expertů byl příčinou výbuchu zřejmě pumový útok. Exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, vzdáleném od Libanonu více než 200 kilometrů. Většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho dalších budov ve městě. Hlavní ulice v centru jsou podle svědků zasypány sutinami.