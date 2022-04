Poneseme odpovědnost za to, že obyvatelé EU v zimě nezmrznou. Musíme zajistit dostatek plynu, říká Zahradil

Lidovky.cz: Jaká kritéria by podle vás měl splňovat vhodný kandidát na prezidenta? Bude potřeba, i vzhledem k válce na Ukrajině, aby vystupoval jako evropský lídr? Třeba jako když Petr Fiala cestou do Kyjeva ukázal postoj Česka.

Petr Fiala prezidentskou kandidaturu několikrát veřejně odmítl, protože má dost práce jako premiér. Pro mě by byl ideální kandidát a v případě zvolení by byl výborným prezidentem.