Během dne se do Česka přestane létat z Británie. Nová mutace viru může zásadně změnit situaci, varuje imunolog

Praha Česká republika zastaví lety z Velké Británie od pondělních 12:00, oznámilo ráno ministerstvo zdravotnictví na twitteru. Lety ruší i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, která byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící ze Spojeného království do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.

„Od 12 hodin nesmí do České republiky přiletět žádné letadlo z Velké Británie. Lety z této destinace jsou zastaveny,“ informovalo v pondělí ministerstvo.



Imunolog Václav Hořejší je novou mutací znepokojen, Česka by se prý mohla dotknout zejména v řeči čísel. Pokud by se rozšířila, zvýšilo by se reprodukční číslo a tuzemsko by to uvrhlo do stavu z dob vrcholu epidemie. „Je ale prakticky jisté, že na očkování to žádný vliv mít nebude,“ řekl v neděli Českému rozhlasu.



Podle informací dostupných na webu Letiště Václava Havla měly během pondělí přistát v Praze čtyři spoje z Londýna - první z nich v 10:15 a zbylé tři až po poledni, kdy už budou přílety do ČR zakázány.

Lidé, kteří strávili v Británii alespoň 24 hodin, nyní po návratu povinně nastupují do karantény. Pátý až sedmý den po příjezdu do Česka podstoupí PCR test na nemoc covid-19. Když bude test negativní, karanténa jim skončí. V opačném případě bude domácí izolace trvat deset dní.



Spojené království už dříve patřilo v tzv. cestovatelském semaforu ministerstva zdravotnictví do nejhoršího stupně, mezi červené země. Lidé, kteří v těchto zemích strávili v posledních 14 dnech více než 12 hodin, museli při příjezdu do Česka vyplnit formulář a podstoupit test na covid-19, nebo se prokázat aktuálním testem z ciziny.