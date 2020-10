Česko zkoumá spolehlivost antigenních testů. Mohly by se stát pilířem plošné zkoušky populace

Praha Jsou rychlejší, levnější, jejich nevýhodou je však odborníky tušené riziko nižší spolehlivosti. Ověřit, jak antigenní testy v praxi fungují, se v těchto dnech pokouší na několika místech republiky srovnávací studie testovacích metod na koronavirus.

Cílem pilotního projektu je zjistit, zda antigenní testy fungují pro stanovení diagnózy koronaviru spolehlivě a zda je lze použít namísto PCR testů.



Lidem, kteří s účastí ve studii souhlasí, jsou na odběrovém místě provedeny dva stěry. Jeden bude pro PCR test, tedy standardní vyšetřovací metodu, vůči níž se bude ověřovat antigenní test. Cílem je určit senzitivitu těchto testů. Pokud druhá z metod obstojí, poslouží jako základní metoda pro plošné testování populace.

Do ověření spolehlivosti se zapojil region Karviné a další tři lokality ve Středočeském kraji a v pražské nemocnici Motol.



K plošnému testování populace už přikročili na Slovensku. Začalo včera ráno ve čtyřech okresech na severu a východě země a do včerejšího poledne odhalilo 497 infikovaných, což představovalo 3,6 procenta otestovaných.

„Nejpozději během soboty ukončíme náběr pacientů, které paralelně vyšetřujeme metodou PCR a antigenním testem, abychom dosáhli čísla 600 vyšetřených,“ řekl pro Lidovky.cz Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol.

Ve čtvrtek ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) mluvil o tom, že se do projektu plošného testování v Česku zařadí i praktičtí lékaři, s jejich zapojením počítal do dvou týdnů. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů, potvrdil, že se o této možnosti jedná s tím, že zapojení praktiků by mělo být dobrovolné.

Kam s lidmi s příznaky

Prymula plánoval, že by praktičtí lékaři testovali lidi s příznaky a na odběrová místa by posílali jen bezpříznakové klienty. To ale Šonka odmítl. „To je nesmysl. Při jednání s ministerstvem zdravotnictví se mluvilo o tom, že se antigenní testy uvolní pro diagnostiku příznakových pacientů, jenže těmi by se měla potvrzovat diagnóza a díky tomu by se už následně nemusely provádět další PCR testy,“ řekl Šonka s tím, že odmítá, aby se lidé s příznaky onemocnění nahrnuli do ordinací praktiků a ne na odběrová místa.



Dle Šonky je nutné vyjasnit i to, které z řady dostupných testů na trhu budou pro praktiky vhodné či se celá procedura bude lékařům hradit. Dle něj je také nutné pozměnit systém elektronických žádanek tak, aby praktici měli přístup do databáze a mohli tak výsledek testu rovnou do systému reportovat. To dosud podle Šonky není možné.

Antigenní test se provádí stejně jako PCR vyšetření výtěrem z nosohltanu. Jeho výhodou je rychlejší stanovení výsledku, je znám během 15 až 30 minut, naopak výsledky PCR testu jsou známy asi za čtyři hodiny. Antigenní testy jsou levnější než PCR testy.