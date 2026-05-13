Saar jednal s Macinkou v Praze 20. ledna. Český šéf diplomacie tehdy uvedl, že pod současnou vládou Andreje Babiše (ANO) bude pokračovat a sílit tradiční přátelství ČR s Izraelem.
Ve středu dodal, že Saar znovu dorazí příští týden. „Budeme spolu otevírat velké podnikatelské fórum, přijede v doprovodu nejvýznamnějších a největších izraelských společností udělat tady u nás nějaký byznys,“ řekl Macinka.
Ministr tak reagoval na dotaz, jaké názory mají jeho představení poradci na přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka v dubnu v Jeruzalémě řekl, že by rád znovu otevřel diskusi o tomto možném přesunu. „Možná tato otázka zazní (příští týden), ale je to věc, která není jednoduchá. Nedá se to říct teď, ale já jsem chtěl, aby ta diskuse se znovu otevřela,“ dodal.
Macinka se znovu chystá i do USA, kde se v únoru u příležitosti prvního zasedání Rady míru setkal se svým americkým protějškem Markem Rubiem. S jeho náměstkem Christopherem Landauem pak jednal o dalším rozvoji česko-amerických vztahů. „Já tam teď na konci května zase jedu. Těším se na setkání s jedním z klíčových lidí administrativy (prezidenta) Donalda Trumpa přímo v Bílém domě,“ dodal.
20. ledna 2026