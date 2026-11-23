23. listopadu 2026 10:11
OBRAZEM: Pohádkový advent. Prohlédněte si jedny z nejhezčích trhů v Česku
Horký punč mnoha příchutí, klobásy přímo z udírny, sladký trdelník, setkání s přáteli či bruslení přímo okolo barokní Samsonovy kašny. Takové jsou adventní trhy na hlavním českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Projděte si s námi trhy, které jsou hodnocené jako jedny z nejhezčích v celém Česku a také jedny z nejnavštěvovanějších.
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