Českobudějovičtí žalobci řeší sexuální obtěžování v církvi, potvrdila LN Bradáčová

Praha Skandál kolem kněze jihočeské diecéze ze sexuálního obtěžování několika mladistvých žen již řeší českobudějovické státní zastupitelství. LN to potvrdila vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

„Již v měsíci březnu přijalo vrchní státní zastupitelství na základě informací z médií opatření k prověření věci a postoupilo informace z důvodu místní příslušnosti k úkonům krajskému státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích. Věc nadále sledujeme,“ napsala LN vrchní žalobkyně v Praze Bradáčová.



Několik žen v březnu obvinilo v reportáží TV Seznam kněze jihočeské diecéze ze sexuálního obtěžování. Vysocí církevní představitelé podle nich o případech veděli bezmála deset let. Samotný kněz byl ale postavený mimo službu až letos v lednu. A to na výslovný pokyn z Vatikánu, papeži Františkovi totiž jedna z obětí poslala dopis. Právě papež František případy zneužívání dětí duchovními opakovaně tvrdě odsoudil.

Na konci března na webových stránkách České biskupské konference zveřejnil budějovický biskup Vlastimil Kročil tyto věty: „Dne 22. března 2019 jsem poprosil oběti, které byly zasaženy knězem V. Z., aby se mi ohlásily, abych mohl podat trestní oznámení, které nebude jen mediálním počinem, ale předně bude mít reálný počin. Proto se i ohrazuji proti investigativní práci některých novinářů, když opomíjejí uvést, že již v době, kdy se první oběť ozvala se svým svědectvím, byly trestné činy, o kterých se paní H. zmiňuje, s velkou pravděpodobností, hraničící s jistotou, promlčeny. V době, kdy jsem byl já sám jmenován do úřadu, pak již byly zcela promlčeny. Je nutné být pravdivý a ne mediální,“ uvedl Kročil.

Přiznání dominikánů

Podle Kročila je případ starý 25 let a církev se jím zabývala tři roky. „Vzhledem k promlčení v trestněprávní rovině dle zákonů České republiky jsem kněze přísně potrestal dle církevního práva suspendací a zákazem sloužit jakékoliv mše,“ napsal Kročil.

Ve čtvrtek oznámili čeští dominikáni, že podezírají asi šest pachatelů ze svých řad, kteří se v 90. letech a v prvním desetiletí 21. století mohli dopustit sexuálního zneužívání. Činy se ve většině případů týkaly osob starších 18 let, v jednom případě byla oběť mladší 15 let. V případech, kdy se proti pachatelům sešlo dost svědectví, byl s nimi zahájen církevněprávní proces, který směřoval k pozastavení jejich kněžské činnosti a k izolaci od dalších potenciálních obětí. Světský trestněprávní proces nebyl v žádném z těchto případů zahájen. Česká dominikánská provincie to uvedla v prohlášení pro média.

Dominik Duka při obřadu.

Zahájení světského trestněprávního procesu si podle tohoto prohlášení nepřály samy oběti a nevyžadovaly jej světské právní normy ani tehdejší vnitrocírkevní předpisy. „Nad spáchanými činy vyjadřujeme velkou lítost,“ stojí v prohlášení, které podepsal dominikánský provinciál Lukáš Fošum.



Pražské arcibiskupství pod vedením kardinála Duky navíc podalo trestní oznámení na kněze, který údajně před lety sexuálně zneužíval tehdy nezletilého Jiřího Kylara, v současné době svinařského zastupitele. Deníku N to potvrdila kancléřka arcibiskupství Marie Kolářová. Kněz, kterého kardinál Dominik Duka už v sobotu odvolal ze služby, svou vinu podle informací serveru odmítá.

Případ znásilněné kostelnice

Server Lidovky.cz na jeden případ sexuálního zneužívání upozornil v květnu minulého roku. Šlo o případ faráře Erika T., který měl čtyřikrát znásilnit kostelnici Petru P. „Nedokázala jsem se bránit, měla jsem úplně ztuhlé tělo,“ říká Petra P. v dokumentu autorské dvojice Šárky Kabátové a Ondřeje Boja. Ten měl premiéru na konci dubna 2018 v rámci festivalu Academia Film Olomouc.

O události ve svém životě, kvůli níž trpí těžkou posttraumatickou stresovou poruchou, dokázala bývalá kostelnice Petra P. (redakce kvůli citlivé povaze kauzy nezveřejňuje celou identitu oběti - pozn. red.) veřejně promluvit až po letech. Inspirací jí prý byla mimo jiné kauza Me Too.

Při vyprávění se chvěla, někdy dostávala takzvané flashbacky, tedy nepříjemné stavy, které navozují pocit, jakoby se v minulosti prožitá situace či tragická událost znovu opakovala. Bývalý farář Erik T. byl odsouzen a odpykával si trest ve věznici s dozorem. O případu čtěte více zde: