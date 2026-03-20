Stanice metra Českomoravská se znovu otevřela. Speciální eskalátory jsou pomalejší

Slavnostní otevření stanice začalo v 9 hodin ráno. Přibližně v 9:30 tam poté zastavily první soupravy a stanice tak začala naplno fungovat i pro cestující.
Českomoravská byla zavřená od začátku loňského roku. Její znovuotevření se původně plánovalo do konce roku 2025, práce na rekonstrukci se ale ukázaly jako náročnější.
Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky zmizely. Reportér iDNES.cz z místa hlásí, že eskalátory jsou nastavené na pomalejší jízdu, která tak trvá přibližně minutu. Peron působí plechovým dojmem.
„Cenu budeme ještě řešit s objednavatelem, činí přibližně jednu miliardu korun,“ uvedl Jan Potůček, šéf divize Hochtief, která stavbu prováděla. Stanice je z jejich pohledu kompletně hotová.
Celá stanice během rekonstrukce prošla kompletní vizuální proměnou. Zmizely staré keramické obklady, původně je měly nahradit nové skleněné tvarovky s bublinkovým rastrem podle návrhu studia edit! architects a designéra Maxima Velčovského.
Dopravní podnik nicméně později přišel s požadavkem na změnu návrhu. Namísto skleněných destiček budou ve stanici použité velkoformátové desky na černém podkladu, díky čemuž nebudou skrze sklo vidět případné průsaky.
„Nástupišti dominují černé obklady ze skla. Jde o panely s bublinami zatavenými mezi dvě desky skla tak, aby se bubliny nedotýkaly,“ uvedl na slavnostním otevření Maxim Velčovský, kreativní ředitel sklářské společnosti Lasvit.
Výměny se dočkaly i obklady eskalátorového tunelu a v povrchovém vestibulu.
Stropní podklady v podzemní části zůstaly původní, podnik je jen repasoval. Ze stanice během rekonstrukce zmizely také původní sovětské eskalátory, které sloužily více než třicet let.
Nově nainstalovaná ramena patří k nejrobustnějším v zemi, díky čemuž mají odolávat náporům návštěvníků nedaleké O2 arény. Podnik si od nich zároveň slibuje bezpečnější a ekonomičtější provoz. Úsporám pomůže rovněž modernizace osvětlení.
Do budoucna by měl přibýt i výtah, během současné modernizace s ním však dopravní podnik nepočítal.
Stanice Českomoravská na lince metra B cestujícím sloužila od listopadu 1990. Pražský dopravní podnik ji kvůli náročným opravám uzavřel v lednu 2025.
Během rekonstrukce museli lidé k přístupu do O2 areny využít nedalekou stanici metra Vysočanská a od ní jít asi 15 minut pěšky. Využít se daly také linky tramvají.