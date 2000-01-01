náhledy
Letní dovolená v socialistickém Československu byla dobou, na kterou pamětníci dodnes vzpomínají s nostalgií i s vědomím tehdejších omezení, výjezdních doložek, popřípadě devizového příslibu. Kvůli zavřeným hranicím na Západ a složité byrokracii se letní život soustředil buď do domácích rekreačních středisek, nebo na přísně organizované cesty do spřátelených východních zemí. Ve fotogalerii se můžete podívat na dobové snímky z Lipna, Beskyd i dalších míst. Na úvodní fotce jsou turisté na Slapech. (8. srpna 1963)
Autor: ČTK/Dezort Jovan
Každoročně přijížděly desetitisíce návštěvníků z Československa i ze zahraničí na Lipno, kde trávily v kempech či hotelech u jezera svou dovolenou. (1981)
Autor: ČTK/Sýbek Jaroslav
Každoročně přijížděly desetitisíce návštěvníků z Československa i ze zahraničí na Lipno, kde trávily v kempech či hotelech u jezera svou dovolenou. (1981)
Autor: ČTK/Sýbek Jaroslav
Horníci z dolu Dukla na dovolené s rodinami v rekreačním středisku v Řece u Českého Těšína v Beskydech na úpatí vrchu Javorový. (15. července 1955)
Autor: ČTK/Finda Jiří
Horníci z dolu Dukla na dovolené s rodinami v rekreačním středisku v Řece u Českého Těšína v Beskydech na úpatí vrchu Javorový. (15. července 1955)
Autor: ČTK/Finda Jiří
Oblíbeným místem, kde trávit dovolenou, se stala chatařská osada v Zadní Třebáni kousek od řeky Berounky. (16. srpna 1961)
Autor: ČTK/Boušková
Oblíbeným místem, kde trávit dovolenou, se stala chatařská osada v Zadní Třebáni kousek od řeky Berounky. (16. srpna 1961)
Autor: ČTK/Boušková
Oblíbeným místem, kde trávit dovolenou, se stala chatařská osada v Zadní Třebáni kousek od řeky Berounky. (16. srpna 1961)
Autor: ČTK/Boušková
V dobách socialistického Československa bylo možné vyrazit na dovolenou do zahraničí na Balaton. Na dobovém snímku je autokemp v maďarském Szántódu u Blatenského jezera. (17. června 1965)
Autor: ČTK
Zaměstnanci Vítkovických železáren Klementa Gottwalda na rekreaci v horském středisku Bílý Kříž v Beskydech. (1. července 1952)
Autor: ČTK/Švorčík Věněk
Rekreanti z Vítkovických železáren Klementa Gottwalda odpočívají na Pustevnách před další pěší túrou po Beskydech. (1. července 1952)
Autor: ČTK/Švorčík Věněk
Pracující na dobovém snímku z dovolené v zotavovně ROH na Horečkách u Frenštátu pod Radhoštěm v Beskydech. (1. října 1952)
Autor: ČTK/Švorčík Věněk
K nejvíce navštěvovaným místům, kde trávili svoji dovolenou turisté, patřila Vranovská přehrada na jižní Moravě. (12. července 1968)
Autor: ČTK/Bican Emil
K nejvíce navštěvovaným místům, kde trávili svoji dovolenou turisté, patřila Vranovská přehrada na jižní Moravě. (12. července 1968)
Autor: ČTK/Bican Emil
K nejvíce navštěvovaným místům, kde trávili svoji dovolenou turisté, patřila Vranovská přehrada na jižní Moravě. (12. července 1968)
Autor: ČTK/Bican Emil
Mezinárodní budovatelský tábor mládeže v Živohošti u Slap. (30. července 1963)
Autor: ČTK / Dezort Jovan
Dobový snímek z koupaliště Žluté lázně v Praze. (24. července 1969)
Autor: ČTK/Karas Jiří
Turisté na letní rekreaci na Brněnské přehradě. (13. srpna 1971)
Autor: ČTK/Korčák Vít
Dobový snímek z letní rekreace na Brněnské přehradě. (13. srpna 1971)
Autor: ČTK/Korčák Vít
Mladí dělníci, učni a studenti v rekreačním středisku Československého svazu mládeže v Hamru na jezeře. (9. srpna 1951)
Autor: ČTK/Novák J.