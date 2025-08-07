Čech přiznal, že válčil za Rusko. U soudu měl desítky příznivců

Autor: ,
  11:58
Městský soud v Praze podruhé odročil projednání případu domobranecké proruské skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Po přiznání viny jednoho z obžalovaných upozornil obhájce na procesní nedostatky. Soudkyně proto jednání odročila na týden od 27. října. Hlavní líčení tedy začne znovu. Obžalované přišla k soudu podpořit řada příznivců, někteří se do jednací síně nedostali.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Státní zástupce Martin Bílý viní skupinu mimo jiné z toho, že v roce 2017 vyslala bývalého českého vojáka Miloše Ouřeckého do bojů na straně proruských separatistů na Donbase. Záměrem bylo podle Bílého vycvičit takto české občany v bojových technikách, aby poté mohli předat tyto zkušenosti dalším lidem ze spolku pro „případné ústavní, hospodářské a politické změny v České republice“.

Kromě Ouřeckého čelí obžalobě také bývalý voják a šéf spolku Ivan Kratochvíl, velitelka štábu spolku Andrea Krulišová, pravoslavný kněz Přemysl Hadrava a sympatizant spolku Vladimír Štádler. Obžalovaný je i samotný spolek.

Městský soud v Praze opět odročil projednání případu domobranecké proruské skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. (7. srpna 2025)
Městský soud v Praze opět odročil projednání případu domobranecké proruské skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. (7. srpna 2025)
Městský soud v Praze opět odročil projednání případu domobranecké proruské skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. (7. srpna 2025)
Městský soud v Praze opět odročil projednání případu domobranecké proruské skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír. (7. srpna 2025)
9 fotografií

Na začátku dnešního jednání Bílý přečetl obžalobu. Ouřecký následně prohlásil vinu, soud jeho prohlášení přijal. Obhájce Kratochvíla ale následně upozornil, že nejsou splněny podmínky pro začátek hlavního líčení.

Minulého jednání v červenci se totiž podle něj nezúčastnil zástupce spolku a protože soudkyně Jarmila Pavlátová termín avizovala ústně, nebyl o dnešním jednání řádně vyrozuměn. Soudkyně sice v záznamu měla zápis o tom, že se zástupce jednání účastnil, informaci ale nemohla nijak ověřit.

Z procesní opatrnosti proto jednání odročila. „Nehodlám riskovat, že by se to celé opakovalo za rok. Radši zopakujeme v říjnu, co tu proběhlo, a budeme pokračovat řádně dál,“ vysvětlila Pavlátová novinářům. Veškerý dnešní program bude podle ní nutné na příštím jednání opakovat, platné není ani prohlášení viny Ouřeckého. „Bude nutné zopakovat čtení obžaloby a začít dokazování znovu,“ řekl po jednání státní zástupce.

Na jednání ve čtvrtek přišly obžalované podpořit desítky příznivců. Soud lidem vydával vstupenky, ze 60 míst bylo 47 k dispozici pro veřejnost, zbytek pro akreditovaná média. Na některé z příznivců vstupenky nezbyly, čekali proto na chodbě soudu.

Lidé v soudní síni si mimo jiné hlasitě stěžovali na to, že neslyší přednes státního zástupce. Poté, co bylo jednání odročeno, si stěžovali, že jde o podvod, kritizovali také, že se soudní jednání uskuteční až po volbách.

Hlavní líčení mělo začít v červenci, soud ale tehdy počet příznivců zaskočil. Soudkyně proto jednání z bezpečnostních a provozních důvodů odročila. Původně zvažovala, že proces povede neveřejně. Nakonec soud situaci vyřešil tak, že pro jednání vyhradil v budově ve Spálené ulici největší jednací síň.

Paramilitární skupina Českoslovenští vojáci v záloze za mír sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v NATO a EU, jejich příznivce označuje za vlastizrádce.

Vstoupit do diskuse

Trump a Putin se brzy sejdou osobně. Přípravy na summit už začaly, uvedl Kreml

Preference Pirátů rychle rostou. Politolog vysvětluje, proč průzkumy mohou klamat

Politický diář

Jak Petru Fialovi „utekly“ povolenky. Češi zaplatí za Green Deal třikrát víc než Němci

Čech přiznal, že válčil za Rusko. U soudu měl desítky příznivců

Na pláži ve Španělsku se vylodili migranti. Turisté proti nim zakročili, strhli je k zemi

Slovenští komunisté chtějí registraci loga se srpem a kladivem. Absurdní, uvádí petice

Ve vládě se přeme čtyři roky, konflikty se ale nedostávají na veřejnost, řekl Rakušan

Na Novojičínsku boural autobus, řidiče s podezřením na infarkt museli oživovat

Co uvařit z hub? Připravte si rizoto, karbanátky či bramborák

Zemřel zakladatel známé sítě pekařství Miroslav Merhaut. Začínal skromně

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Na univerzitě v Moskvě zkoumali stroj času a teleportaci. Překvapilo to i děkana

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.