Kajínkova obhájkyně na Hrad? Klára Long Slámová ohlásila svou kandidaturu na prezidentku

PRAHA Bývalá obhájkyně Jiřího Kajínka Klára Long Slámová (43) se chce za dva roky ucházet o post prezidentky České republiky. Informaci oznámila na svém Facebooku s podtitulem „vaše 1. prezidentka“.

„Politici musí činit službu nikoliv sobě, ale lidem, a to nejen těm, kteří je volili, ale všem bez jakéhokoliv rozdílu, při plném respektování zákonů, ústavních předpisů včetně mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a při plném zachování základních práv a svobod občanů,“ napsala Slámová v úvodní zprávě.

„Chci otevřít Hrad lidem a naslouchat vašim návrhům, pocitům a tomu, co vás trápí a tíží, včetně vašich běžných starostí. Jsem připravena poskytnout vám i pomoc v těžkých chvílích a chci, abyste byli spokojeni a tak i šťastni, že žijete v této zemi. Chci vrátit do politiky slušnost, respekt k právu a naší Ústavě, úctu k našim spoluobčanům a jejich právům a svobodám,“ doplnila svou motivaci pro to stát se českou prezidentkou.

Klára Long Slámová vystudovala Právnickou fakultu UK. Zastupovala například Jiřího Kajínka, odsouzeného za dvojnásobnou vraždu a za pokus o ni, skupinu taxikářů ve sporu s městem Prahou o stanoviště na Staroměstském náměstí nebo uskupení označované za pravicové extremisty. Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006 byla na 17. místě pražské kandidátky Občanské demokratické strany, poslankyní však zvolena nebyla (skončila na třetím místě pod hranicí zvolení). Do sněmovny nicméně nastoupila dodatečně 30. dubna 2010, tedy krátce před koncem funkčního období sněmovny, jako náhradnice poté, co rezignoval poslanec Daniel Reisiegel.



Z ODS vystoupila v únoru 2010 a oznámila kandidaturu za stranu Suverenita jako nezávislá kandidátka. Zdůvodnila to následovně: „Jsem zklamaná z politiky, kterou se ubírá ODS, a z arogance některých jejích představitelů.“ Za tuto stranu následně kandidovala jako nezávislá ve volbách v roce 2010 coby lídr její kandidátní listiny v Praze. Suverenita se do Parlamentu nedostala. Nyní se Slámová rozhodla kandidovat na prezidentku ve volbách roku 2023

„Politická funkce je především službou občanům, nikoliv prostředkem k získání vlastního prospěchu, či prospěchu nějaké mocenské skupiny. Prezident je hlavou státu, a přestože podle Ústavy není z výkonu své funkce odpovědný, musí za každých okolností zachovávat Ústavu a zákony České republiky a svůj úřad zastávat v zájmu všech lidí a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Přestože má v České republice velmi omezené pravomoci, je na druhé straně nejen jakýmsi reprezentantem státu, ale i osobou, která může vést ostatní k zamyšlení a dialogu o problémech, které by se měly v zájmu lidí žijících v České republice řešit,“ dodala na svém Facebooku.