Česku chybí post a la Kissinger. Šéf NATO vyzývá k těsnější spolupráci a výměně informací, Praha ale tápe

PRAHA V polovině února odpovídal generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na otázky novinářů před nadcházejícím summitem ministrů obrany. Upozornil, že se Aliance nevyhne konzultacím v méně obvyklých oblastech.

„NATO by mělo konzultovat širší záležitosti, které jsou důležité pro naši bezpečnost, ale které nejsou vždy čistě vojenské. Například ekonomické otázky s jasnými bezpečnostními důsledky, technologie a odolnost,“ uvedl Stoltenberg. Aliance by se měla proto radit nejen na úrovni premiérů a prezidentů, ministrů obrany a šéfů zahraničí. „Bude výhodou, pokud budeme moci svolat například poradce pro národní bezpečnost,“ dodal Stoltenber.



Česko poradce pro národní bezpečnost, který kupříkladu v USA patří k nejdůležitějším spolupracovníkům prezidenta a v minulosti tuto funkci proslavil zejména Henry Kissinger, nemá.

Český velvyslanec při NATO v Bruselu Jakub Landovský by považoval vytvoření nového postu za rozumný krok. „Odolnost vůči hybridním hrozbám je vždy věcí celé vlády a vyžaduje úzkou spolupráci různých resortů a služeb. Zřízení postu národního bezpečnostního poradce může prospět, ale je výsostným rozhodnutím předsedy vlády, jakým směrem se mají podobné úvahy ubírat,“ napsal serveru Lidovky.cz velvyslanec Landovský.



Těžká váha

Před dvěma lety potřebu poradce pro národní bezpečnost připustil i premiér. „Vedou se o tom diskuse, vlastně vyšlo to z našich zpravodajských služeb, takže určitě by to bylo dobré,“ prohlásil Andrej Babiš v červenci 2019. V pátek na otázku serveru Lidovky.cz, proč se dodnes nepodařilo zmíněný post vytvořit a obsadit, neodpověděl. Podle informací serveru Lidovky.cz přitom šéfové všech tuzemských zpravodajských služeb na potřebu jmenování jakéhosi koordinátora bezpečnosti opakovaně upozorňují. Nejde tak jen o přání, které by vzešlo pouze z centrály Severoatlantické aliance. Sdílení informací a schopnost rychlé koordinované reakce je důležitá pro boj s hybridním působením.

V Česku sice existuje poradní orgán vlády – Bezpečnostní rada státu –, ten se však neschází tak často, aby dokázal pravidelně vyhodnocovat hybridní hrozby.



„Dlouhodobě se řeší, aby byl u premiéra zřízen post státního tajemníka pro bezpečnost. Aby to fungovalo, musel by ale získat také sekretariát a mít sílu úkolovat silové resorty. Osm měsíců před volbami je to nesmysl,“ řekl serveru Lidovky.cz pod podmínkou anonymity vysoce postavený zdroj z bezpečnostní komunity.

Experti na poli bezpečnosti se vesměs shodnou, že by případný poradce pro národní bezpečnost měl požívat důvěry šéfů tajných služeb, aby se s ním skutečně radili. Zároveň by měl mít blízko k vládě, a to koaliční, aby se přes byrokratické kolečko přijatá opatření promítla v praxi. Nezbytnou podmínkou je také to, aby dokázal vyjít s premiérem.

Druhý pokus?

Na začátku roku 2018 panovala představa, že by se klíčové role mohl zhostit bývalý armádní generál Miroslav Žižka. Bývalý velitel pozemního vojska tři roky působil jako vojenský představitel ČR při NATO a EU v Bruselu. Jenže po pár týdnech ze spolupráce s premiérem Babišem sešlo. Po krátkém působení na ministerstvu obrany Žižka zakotvil ve zbrojařském byznysu. Od loňska na Úřadu vlády působí vojenský poradce předsedy vlády. Babišovi v této oblasti nově radí třiatřicetiletý podplukovník a vojenský přidělenec Petr Matouš. Jde o bývalého příslušníka elitní 601. skupiny speciálních sil a absolventa prestižních zahraničních vzdělávacích programů.

Loni v prosinci se stal vedoucím odborné skupiny pro hybridní hrozby, jak upozornil web Aktuálně.cz. Podílel se i na přípravě Národní strategie pro čelení hybridnímu působení, kterou předložilo vládě ministerstvo obrany. Materiál má pomoci překlenout slabá místa v boji proti zmíněným rizikům. Mezi ně patří například šíření dezinformací, zpravodajské operace zahraničních mocností či ekonomický nátlak.

Matouš by měl „povýšit“. „Dalším krokem bude postupná přeměna funkce vedoucího odborné skupiny pro hybridní hrozby na koordinátora pro hybridní hrozby dle Národní strategie pro čelení hybridnímu působení, která již byla představena Bezpečnostní radě státu a v nejbližší době ji bude schvalovat vláda,“ potvrdil serveru Lidovky.cz podplukovník Matouš, jenž se snaží vtáhnout do problematiky boje proti hybridním hrozbám i zástupce nestátních organizací a z akademické půdy.