Česku pomůže v boji proti covidu sedm amerických zdravotníků. Přijet by měli v polovině listopadu

Praha České republice pomůže zvládat koronavirovou krizi sedm vojenských zdravotníků ze Spojených států. Českým lékařům budou radit a budou s nimi konzultovat osvědčené postupy. Budou také vybaveni na virtuální spolupráci s americkými středisky, která se zabývají infekčními onemocněními, sdělila americká ambasáda v Praze.

Podle českého ministerstva obrany by šestičlenná skupina zdravotníků měla do Česka přijet v polovině listopadu. Doplní zde jednu Američanku, která již do Prahy přiletěla v neděli v rámci amerického přípravného týmu. Podle původních předpokladů mělo z USA přicestovat 28 zdravotníků.

„Na základě poznatků předsunuté skupiny začne v ČR příští týden působit sedmičlenný tým lékařů a zdravotníků texaské a nebraské národní gardy,“ uvedl na Twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Všichni podle něj mají zkušenosti s bojem proti onemocnění covid-19.

Lubomír Metnar @metnarl Na základě poznatků předsunuté skupiny začne v ČR příští týden působit sedmičlenný tým lékařů a zdravotníků Texaské a Nebraské národní gardy. Všichni se zkušenostmi s bojem proti COVID-19. Budou spolupracovat s našimi vojenskými lékaři a sestrami. Díky @USEmbassyPrague za pomoc. oblíbit odpovědět

Texaská a nebraská národní garda do Prahy poslaly na počátku listopadu sedmičlenný tým, který misi zdravotníků připravil. Podle mluvčího americké ambasády Griffina Rozella v Česku zhodnotil situaci a vyslechl si, jaké jsou momentální české potřeby. „Jsme vděčni, že Národní gardy Nebrasky a Texasu budou moci využít svá dlouholetá partnerství s Českou republikou při své pomoci našemu spojenci v nouzi,“ uvedl k příjezdu zdravotníků americký velvyslanec Stephen King. Podle ambasády se členové týmu také v ČR seznámí s českými zkušenostmi s koronavirem, aby je mohli zapracovat do amerických opatření proti viru.



Podle českého ministerstva obrany budou američtí experti působit společně s českými vojenskými lékaři a zdravotníky. Jejich hlavním úkolem bude odborná a poradenská činnost při léčbě pacientů nakažených koronavirem. „Budou také vybaveni a připraveni zprostředkovat virtuální spojení s centry infekčních nemocí v USA pro případné konzultace a spolupráci v reálném čase. V případě potřeby tak bude možné využít i personální kapacitu a zkušenosti dalších odborníků v USA,“ uvedl mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Parlament minulý týden schválil pobyt až 300 vojenských zdravotníků ze zemí EU a NATO. Působit v ČR mohou nanejvýš 90 dnů, a to beze zbraní a vždy ve spolupráci s českým zdravotním personálem.

Ministerstvo obrany již dříve oznámilo, že jedná o zdravotnické pomoci i s

dalšími aliančními spojenci. Ve čtvrtek společně s britskou ambasádou oznámilo, že z Velké Británie do Česka v pondělí přijede šest vojenských zdravotníků. Pomoc slíbilo také Německo, které vyšle dva vojenské lékaře. Od pondělí se zapojí na jednotce intenzivní péče v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Německo také nabídlo v případě potřeby léčbu deseti pacientů v rámci programu Medevac. Francie Česku pomohla farmakologem, který se specializuje na polní nemocnice.

O pomoc Česko požádalo spojence kvůli rychlému šíření epidemie koronaviru, aby se zamezilo možnému nedostatku zdravotního personálu. Kromě vyslání vojenských zdravotníků získalo Česko i materiální pomoc, zejména plicní ventilátory. Dostalo je nebo mu byly zapůjčeny například z Německa, Rakouska, Maďarska, Nizozemska či ze strategických zásob EU i NATO.