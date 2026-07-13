„Chceme nasvítit z vesmíru všechny hvězdy Česka,“ řekl po jednání vlády Havlíček.
Svoboda poletí příští rok na Mezinárodní kosmickou stanici jako pilot vesmírné lodi Dragon. Vyplývá to ze smlouvy, kterou Evropská kosmická agentura uzavřela s americkou společností Vast, jež tyto lety zajišťuje. Podle premiéra Andreje Babiše je celá mise jedinečnou příležitostí pro české vědce, univerzity a firmy.
Svoboda se má se připojit k francouzskému astronautovi Thomasi Pesquetovi, který byl pro misi jmenován velitelem.
Mise je plánována na rok 2027, přičemž dopravu zajistí společnost SpaceX kosmickou lodí Dragon, kterou vynese raketa Falcon 9.
„Chtěli bychom, aby si návštěvníci EXPO Českou republiku s něčím konkrétním spojili,“ vysvětlil záměr Babišovy vlády Havlíček.
Rozpočet české účasti na EXPO je 120 milionů korun a za přípravu je zodpovědné ministerstvo průmyslu a obchodu. EXPO se bude konat od 15. května do 15. srpna.