V příštím roce půjdeme do nebe, řekl Havlíček. Astronauta využije vláda u EXPO

  13:58aktualizováno  14:05
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Českého astronauta Aleše Svobodu vláda příští rok podle vicepremiéra Karla Havlíčka využije při propagaci české účasti na výstavě EXPO v Srbsku. „V příštím roce půjdeme do nebe,“ řekl v nadsázce vicepremiér. „Náš astronaut bude jednou z výkladních skříní, kterou budeme prezentovat,“ uvedl Havlíček. Ústřední téma české účasti bude „Objevujeme hvězdy“.

„Chceme nasvítit z vesmíru všechny hvězdy Česka,“ řekl po jednání vlády Havlíček.

Svoboda poletí příští rok na Mezinárodní kosmickou stanici jako pilot vesmírné lodi Dragon. Vyplývá to ze smlouvy, kterou Evropská kosmická agentura uzavřela s americkou společností Vast, jež tyto lety zajišťuje. Podle premiéra Andreje Babiše je celá mise jedinečnou příležitostí pro české vědce, univerzity a firmy.

Na programu zasedání vlády je mimo jiné i novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Na snímku je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). (13. července 2026)
Český astronaut Aleš Svoboda.
Vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha na zasedání vlády, která se mimo jiné zabývá novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. (13. července 2026)
Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé) přichází na zasedání vlády, která se mimo jiné zabývá novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. (13. července 2026)
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Svoboda se má se připojit k francouzskému astronautovi Thomasi Pesquetovi, který byl pro misi jmenován velitelem.

Mise je plánována na rok 2027, přičemž dopravu zajistí společnost SpaceX kosmickou lodí Dragon, kterou vynese raketa Falcon 9.

„Chtěli bychom, aby si návštěvníci EXPO Českou republiku s něčím konkrétním spojili,“ vysvětlil záměr Babišovy vlády Havlíček.

Rozpočet české účasti na EXPO je 120 milionů korun a za přípravu je zodpovědné ministerstvo průmyslu a obchodu. EXPO se bude konat od 15. května do 15. srpna.

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