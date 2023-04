Česko pod záplavou pylu. Meteorologové varují alergiky před mimořádnou zátěží

V pátek platí mimořádný stav zátěže pylem zejména na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku. O víkendu pak bude zátěž vysoká na celém území republiky, vyplývá z předpovědi ČHMÚ.

Za mimořádný stav, který je a bude i v následujících dnech na značném území republiky, mohou vysoké teploty. Počasí ovlivňuje množství pylu v ovzduší. Především pak teplota vzduchu, atmosférické srážky, vítr a sluneční záření.

Při vysoké a mimořádné míře ohrožení pylem doporučuje Český hydrometeorologický ústav omezit pobyt venku a fyzickou aktivitu, zejména u dětí. V autech je potřeba pravidelně vyměňovat pylové filtry a nejezdit s otevřenými okny. Lidé alergičtí na pyl trav by pak neměli kouřit, sekat ani sušit trávu a měli by používat brýle proti slunci.

„Pacienti, kteří se někde léčí, by měli užívat své sezonní léky a dodržovat režimová opatření. To je základ úspěchu,“ sdělila alergoložka Dagmar Pohlová z polikliniky Budějovická. Po příchodu zvenčí by se dle doktorky lidé měli osprchovat, převléci či si minimálně opláchnout obličej vodou a projet vlasy vlhkými rukami.

Dalším doporučením je vstřik slané vody, dostupné v lékárnách, do nosu. Ve venkovní prostředí je vhodné užití brýlí, které chrání před vlétnutím pylu do očí a taktéž chrání před slunečním záření. Když se sluneční paprsky spojí s pyly, tvoří dle doktorky pro lidskou spojivku nebezpečnou kombinaci.