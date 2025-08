Firma nabídla cenu 1,9 milionu s DPH, odhad na likvidaci vyhořelého plaveckého bazénu byl až 20 milionů korun.

„Vybrali jsme firmu, která podala druhou nejnižší nabídku. Ta úplně nejnižší nabídka musela být vyřazená, protože byla tak extrémně nízká, že komise chtěla vysvětlení, jak došli tak k nízké ceně, a toto vysvětlení nepodali. Takže nabídka musela být vyřazená a byla vybraná druhá nejnižší v pořadí,“ řekl starosta města Alexandr Nogrády (ANO).

Do výběrového řízení se přihlásilo devět firem. Jméno vítězné firmy ještě nelze zveřejnit, radnice musí ostatní účastníky výběrového řízení informovat a pak následuje patnáctidenní lhůta na případné odvolání firem.

Firma by měla práce zahájit do sedmi dnů od podpisu smlouvy, to by se mělo stát do konce srpna, pokud nenastanou neočekávané problémy. Kromě demolice objektu bazénu a přilehlé kotelny firma zajistí odvoz a likvidaci všech materiálů a terénní úpravy do konce října.

„Teď máme vypsané výběrové řízení na zhotovitele knihy standardů, což je nezbytná součást pro výběrové řízení pro stavbu v systému design and build. Až ho vybereme, mohl by ji zpracovat přibližně do konce roku a pak bychom měli vybírat zhotovitele stavby v systému design and build,“ přidal Nogrády.

Z nového akvacentra lidé uvidí i na zámek

Plavecký bazén shořel loni v září. Podle policie třiapadesátiletý zaměstnanec společnosti, která měla na starost provoz plaveckého stadionu, zřejmě nešťastně manipuloval s ohněm při likvidaci vosího hnízda a způsobil požár.

Město chce postavit třípatrové akvacentrum s venkovním areálem. V polovině příštího roku by radnice mohla mít stavební povolení a začít stavět. Areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů Kč bez DPH.

Výhledově počítá i s výstavbou hotelu, který by byl s akvacentrem propojený, aby hosté rovnou mohli projít dovnitř. Akvacentrum bude mít čtyři části. V první bude 25 metrů dlouhý bazén s šesti drahami, který splňuje podmínky Národní sportovní agentury (NSA). Bude na něj vidět z vyhlídkové tribuny pro stovku lidí. Druhá část je relaxační, kde bude několik bazénů pro děti i vířivka.

Výukový bazén bude mít posuvné dno nastavitelné podle toho, jak zdatní plavci budou mít výuku. Další bazén bude částečně uvnitř, částečně venku. Třetí část v posledním patře bude zaměřena na wellness a sauny, bude prosklená s výhledem 360 stupňů. Lidé tak uvidí na zámek a město.

Čtvrtou částí je venkovní areál, kde budou dva bazény, jeden také pětadvacetimetrový. Dále tam bude skluzavka, odpočinkové zóny nebo hřiště. Do areálu bude vstup z parkoviště. Také tam budou dva tobogany přístupné z vnitřní i vnější části.