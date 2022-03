V Česku se rýsuje léčba, jež má potenciál vystavit stopku rakovině. Technologie tzv. CAR-T buněk už v USA znamenala malou revoluci na poli krevních nádorových onemocnění neboli leukémií, nyní s její pomocí chce pražská firma Sotio vyvinout postup, jak ji nasadit i proti solidním nádorům. Pokud by se to povedlo, šlo by o světovou premiéru.