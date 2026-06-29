Češi stále nesklidili pavilon z loňského Expa v Japonsku. Stát řeší, kdo to zaplatí

Pavilon v Japonsku pojal průměrně 12 tisíc až 14 tisíc návštěvníků denně. Dokonce ho ocenila EU za jeho pohostinnost a získal také sošku evropského maskota Europa. V pavilonu mohli tehdy návštěvníci obdivovat moderní českou architekturu či si v autentické „hospodě“ vychutnat plzeňské pivo a vyzkoušet tradiční českou kuchyni s orientálním nádechem.
Jenže jak nyní server Aktuálně.cz upozornil, český pavilon stále v Japonsku stojí. Drtivá většina zemí přitom své budovy do stanoveného dubnového termínu odstranila, kromě Česka je problémový ještě Turkmenistán.
Češi přitom dostali podle japonských médií kvůli „náročné ekologické demontáži“ výjimku až do 13. července. Ani ta však podle webu zřejmě stačit nebude.
„Situace v Ósace je špatná“
Japonský deník Asahi Shimbun již napsal, že Češi nezačali včas řešit smlouvy ani finance na odstranění pavilonu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) uvedl, že situace je poměrně vážná. Podle jeho slov však resort v nejbližších dnech představí plán, jak celou záležitost rozseknout.
„Situace v Ósace je samozřejmě špatná. My to na ministerstvu velmi intenzivně řešíme, nyní probíhá sekvence nějakých kroků. V pondělí ponesu na vládu nějaký návrh, pokud se všechno podaří tak, jak bych chtěl. Na začátku příštího týdne bych k tomu rád měl speciální tiskovou konferenci,“ řekl pro server Macinka.
Rovněž naznačil, že nepůjde jen o osud samotného pavilonu. „Bude to ohlédnutí za něčím, co dopadlo hrůzostrašně tragicky, amatérsky a diletantsky. A kolik stovek milionů to bude stát, kolik trestních oznámení za to padne, nebo padlo, a jakým způsobem to vyřešíme,“ doplnil ministr zahraničí.
Při přípravě projektu se počítalo s tím, že pavilon bude po skončení výstavy rozebrán, převezen zpátky do Česka a znovu využitý. O stavbu podle dřívějších plánů projevilo zájem několik měst, například Brno, Pardubice a Ostrava. Jenže nyní se vedle technického stavu pavilonu řeší hlavně peníze. Otázkou zůstává, kdo zaplatí jeho odstranění a kolik bude celý proces stát. Macinka v této souvislosti zmínil stovky milionů.
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13. října 2025