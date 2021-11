Český rozhlas plánuje rušit stovky pracovních míst. Část ušetřených peněz má jít na platy

„Určitě v příštím roce budu chtít sáhnout do počtu pracovních míst, už se na to s kolegy připravujeme po právní i ekonomické stránce. K další optimalizaci počtu pracovních míst rozhodně bude muset dojít. Jinak nebude provoz Českého rozhlasu do budoucna ufinancovatelný – za předpokladu, že se nezvýší koncesionářský poplatek,“ uvedl pro Médiář René Zavoral, který byl v srpnu opět zvolen na post generálního ředitele a v lednu mu tak začíná další šestiletý mandát.

Doplnil, že jestli má redukce pracovních míst přinést hmatatelný výsledek, musí jít o stovky pozic. Část ušetřených peněz pak chce nasměrovat do platů zaměstnanců. „Abychom byli konkurenceschopní a aby tu pracovali lidi dobře zaplacení. Když totiž od nás odcházejí, je to v drtivé většině kvůli penězům,“ vysvětlil. Další ušetřené peníze by měly pokrýt nové služby.

V roce 2018 Český rozhlas zrušil 116 pracovních pozic a ušetřil 63 milionů korun. Z nich 33 milionů šlo do zvýšení platů.

„Nutno zdůraznit, že mezi 116 pozicemi rušenými v první vlně, tedy v roce 2018, byly také takzvaně dlouhodobě neobsazené pozice. To je první množina, na kterou se znovu zaměříme. Dál je tu určitá skupina kolegů, kteří budou sami chtít využít programu výslužného k odchodu do důchodu,“ vysvětlil serveru René Zavoral.

Podle výroční zprávy Český rozhlas loni vykázal zisk kolem 13 milionů korun, tedy o 3,4 milionu více než v roce 2019. Výnosy stouply o čtyři miliony na 2,299 miliardy korun. Letos Český rozhlas hospodaří s vyrovnaným rozpočtem 2,3 miliardy korun. Z toho 2,08 miliardy tvoří výběr koncesionářských poplatků.

Hlavním zdrojem financování veřejnoprávního rozhlasu jsou koncesionářské poplatky. Ten činí 45 korun měsíčně a naposledy se zvyšoval v roce 2005.