Český student po návratu z Wu-chanu: Bylo by lepší, kdybychom v karanténě zůstali 14 dní. Ať se lidé zbytečně nebojí

PRAHA Přes 24 hodin strávila pětice evakuovaných Čechů na cestě z Wu-Chanu, epicentra nového koronaviru, zpět do vlasti. Na palubě francouzského letadla s více než třemi sty pasažéry nechyběl ani jednadvacetiletý student Daniel Pekárek, který Lidovky.cz uplynulý týden průběžně informoval o dění v asijské velmoci.

Češi do Prahy dorazili krátce po nedělní půlnoci, následně absolvovali cestu z Ruzyně do nemocnice na Bulovce - na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí. Na ní stráví v karanténě čtrnáct dní. Tedy pokud se u nich neprojeví příznaky koronaviru. První testy hned po příletu dopadly pro všechny dobře, tedy s negativním výsledkem.

Lidovky.cz: Jaká byla cesta do Česka?

Na to, že se bojím létat, tak jsem byl překvapivě v klidu. Pravidelně nám měnili roušky. Nedostali jsme jen alkohol, protože někteří lidé byli protivní. Ale nebyl ani potřeba, fakt jsem byl v klidu. Let probíhal v pohodě, do Francie to trvalo nějakých dvanáct hodin, v Marseille jsme čekali čtyři hodiny na další letalo do Belgie. Tam se o nás postarali opravdu královsky, měli jsme k dispozici bufet, všichni se usmívali. Následně si nás vyzvedl vojenský speciál, kterým jsme se přesunuli do Ruzyně, kde na nás čekala speciální sanitka směr Bulovka.

Lidovky.cz: A co ty informace, že v letadle do Paříže byli i lidé s příznaky onemocnění?

Na letišti nám všem měřili teplotu, vyplňovali jsme ještě jednou dotazníky, ale taky jsme to slyšeli. Ale jen z médií. Je otázka, co na tom bylo pravda. Když někdo zakašle a musí se vysmrkat, ještě neznamená, že má příznaky.

Lidovky.cz: Takže žádné oddělování nebylo?

Letěli jsme patrovým letadlem, v kterém nás bylo přes tři sta, je možné, že tito lidé byli ve druhém patře. V tom našem nikdo výrazně nekašlal

JAK SE CHYSTALA BULOVKA A CO ČEKÁ PĚTICI ČECHŮ V KARANTÉNĚ „Ředitel Nemocnice Na Bulovce dostal v pátek od ministra zdravotnictví informaci, že se mají připravit pokoje pro pětici Čechů, kteří budou čtrnáct dní v karanténě na infekčním oddělení. Vše bylo narychlo, jelikož původně jsme pracovali s informací, že stráví karanténu ve Vojenské nemocnici v Marseille. Díky tomu, že se potvrdilo, že nejsou nakaženi, tak se může stát, že po návštěvě hlavního hygienika (hygienička Eva Gottvaldová) budou moct být propuštěni do domácí izolace. Momentálně se o pětici lidí v karanténě stará pět zdravotních sester, ovšem žádnou speciální péči nepotřebují. Pochopitelně nosí roušky, rukavice a ochranný oděv. Pokud by se u někoho z nich nemoc projevila, byl by přesunut do izolace, to platí také o komkoliv zvenčí. Nemocnice je na vše připravena, máme dostupnou zdravotní péči, vše bychom zvládli i kapacitně. Epidemie v Česku je ale nepravděpodobná. Kromě nás je tu stejně vybavena ještě Ústřední vojenská nemocnice a pak speciální zdravotní zařízení Těchotín. Co se týče ostatních oddělení a pacientů, ti současnou mimořádnou situaci nikterak nepociťují, vyjma toho, že tady od rána (pondělí) hlídkovali novináři,“ řekl Lidovky.cz a LN zdroj přímo z nemocnice, který si ale nepřál být jmenován.

Lidovky.cz: Také proto bylo tolik kontrol? Vlastně na každém přestupu?

Ty informace nejsou přesné, kontrolovali nás pouze na letišti v Číně, pak nám jen měnily roušky, dávali na ruce dezinfekci. Kontrola, že by nám měřili teplotu a podobně, proběhla jen v Číně před odletem a pak v Belgii.

Lidovky.cz: Jak jste se cítil poslední dva dny? Přišel jste mi takový unavený, otrávený…

Byl jsem unavený, balil jsem si věci, do toho nemám rád létání, řešil jsem nějaké osobní věci, nečekal jsem, že tak brzo poletím do Česka. Měl jsem v Číně nějaké plány a tímto se vše trošku zkomplikovalo.

Lidovky.cz: Jaké plány?

Chtěl jsem si užít pořádně prázdniny, které nám měly skončit 15. února, cestovat, doučit se nějaké věci do školy. Místo toho karanténa, jen jsem ležel, nic nedělal, a postupně se to projevovalo na mé náladě.

Lidovky.cz: A proč jste se zdrželi ve Wu-chanu na letišti o čtyři hodiny? Nastaly nějaké komplikace?

Nikoliv, ale bylo nás hodně z různých zemí, museli jsme projít kontrolami, vyplňovat dotazníky, trvalo to.

Lidovky.cz: Kdy jste se nakonec dostali v Praze do postele?

Od sestřiček, které nám ze srandy na uvítanou už říkaly dobré ráno, jsme se dozvěděli, že tak někdy kolem půl čtvrté ráno. Ještě po příjezdu nám dělali kompletní testy a výtěry z krku. A v osm ráno už jsem byl zase vzhůru.

Lidovky.cz: Zdálo se vám vůbec něco?

Ne. (úsměv)

Lidovky.cz: Vnímáte, že je o vás takový mediální zájem? Že jsou venku novináři, televize?

Tak vím, že nás fotili a točili po příletu, celkem mne to překvapilo, že se jim chtělo tak dlouho ponocovat. A divím se, že šlo na těch fotkách něco vidět. Hodně novinářů mi píše, volá, ale moc mne to nebaví, je toho strašně moc. Na druhou stranu ale bulvár informace překrucuje, vydává hrozné nesmysly, protože využívá jen moje Insta stories, je to divné. Jsem rád, když udělám jeden pořádný rozhovor a více nemusím řešit.

Lidovky.cz: Jak jste na pokojích rozdělení?

Jsme tři na jednom pokoji, máme společnou chodbu a sprchu, kam má přístup ještě jeden Čech. Poslední z nás, ta slečna, je úplně sama i se sociálním zázemím.

Lidovky.cz: Povídáte si?

Bavíme se spolu? (ptá se ostatních) Prý občas ano. (směje se)

Lidovky.cz: A jak si jinak krátíte čas?

Mám tu herní počítač, sleduji japonský animo seriál Hunter X Hunter s anglickými titulky, nebo jsem na mobilu, kde mám jen problém s nabíječkou, protože ho mám čínské výroby a svoji rychlonabíječku jsem nechal ve Wu-chanu. A ostatní to mají s trávením času podobně.

Lidovky.cz: Nechali vám tam sestřičky něco? Třeba i karty, stolní hry, abyste se zabavili?

Ne, ne, nic takového. Ale v noci tady na nás čekala na přivítání pizza. Starají se o nás, jsou na nás milí.

Lidovky.cz: Co nemocniční jídlo?

Ke snídani bylo pečivo, které já ale nejím, kafe takové všelijaké, ale vypil jsem ho, jen mně všechno trvá, takže bylo studené. A na oběd knedlo-vepřo-zelo. Čeká nás večeře, takže tři chody denně, nic neobvyklého. Nestěžujeme si.

Lidovky.cz: Když dopadly testy na koronavirus negativně, pustí k vám v průběhu karantény návštěvy?

Momentálně návštěvy povolené nemáme. Má přijít hygiena, ale upřímně, pro klid všech by bylo lepší, kdybychom zůstali v karanténě celé ty dva týdny. Ať nikoho neohrozíme, ať se lidé zbytečně nebojí. Navíc, na rozdíl třeba od kamaráda, který skončil v karanténě v Bangladéši, tak si nemám absolutně nač stěžovat. Proti němu jsme tu jak na hotelu. Je o nás postaráno, máme vlastní věci. Jemu třeba i zabavili doklady včetně pasu, protože se bojí, aby jim neutekl. A když jsem viděl ta videa, ani se jim teda nedivím.

Lidovky.cz: Když už jsme zmínili Instagram, nemrzí vás občas některé negativní reakce lidí, že si nevážíte českého jídla a podobně (viz. obrázky níže)?

Neřeším to, většina reakcí je pozitivních. Oni na to reagují hlavně rodiče, kteří si všimnou primárně těch negativních, nikoliv těch pozitivních. Oba to prožívají daleko více, což chápu. Já na to občas odpovím, občas ne. Neřeším to. A už vůbec neřeším na sítích profily, které jsou anonymní.

Daniel Pekárek informuje o tom, proč se rozhodl studovat v Číně.

Lidovky.cz: Každopádně za těch deset dní vám přistálo na Instagramu zhruba 1500 nových sledujících…

Je to tak, zhruba.

Lidovky.cz: Že by se z vás stal influencer?

Jako že budu jezdit do Afriky, kde je ebola a podobně a budu infekční? To fakt ne. Nevím, jestli by mne vláda zachraňovala i podruhé. (směje se)

Lidovky.cz: Už vás po návratu kontaktoval premiér Andrej Babiš?

Ne, ne, bohužel zatím ne. Možná čeká na konec karantény, tak jsem mu napsal na facebook na jeho stránky a napíšu mu ještě sms, pokud si tedy nezměnil za těch pár dní číslo (Babiš Pekárkovi a spol. volal ve čtvrtek, aby jej osobně informoval o evakuaci - pozn. red).

Lidovky.cz: A s rodiči jste už mluvil?

Psal jsem jim zprávu, když jsem byl ve Francii, když to šlo, tak jsme si psali na messengeru, protože mám na českém čísle problémy s daty, a pak jsme si i volali. A také už i s babičkou, která je hodně nervózní, byla dost pesimistická, má ze všeho velký strach.

Lidovky.cz: Měl byste třeba i pro ni, ale také pro všechny, kteří mají obavy, nějaký vzkaz?

Nemyslím si, že je to extra hrozné. Myslím, že s tím stejně nikdo z nás nic neudělá. Počkal bych ty dva týdny, kdy je inkubační doba, zda během ní počet nemocných nějak radikálně vzroste, protože si nemyslím, že by Čína něco tajila, jak se spekuluje. Kdyby byly nakažené stovky tisíc Číňanů, kteří se dostaly do světa, protože oni furt někam létají, tak by nakažených už bylo daleko více. Zbytečně nepanikařit, být opatrný a stejně... Naši lékaři tvrdí, že roušky nejsou efektivní, v Číně doporučují nosit jakoukoliv roušku, alespoň ty s označením N95, naši doktoři ale říkají, že ty jsou k ničemu, a pak si vyber. Hlavně prostě zůstat v klidu a dbát na hygienu.

Lidovky.cz: Mimochodem, vy jste si nějaké roušky sbalil s sebou?

Mám tu chirurgické roušky, ale my tu stejně s nimi v karanténě nechodíme. K čemu, že?

Lidovky.cz: Když jste byl v Číně, tak jste říkal, že hodně komunikujete s kamarády, spolužáky a zbytkem země skrze sociální síť WeChat. Než jste odjel, objevil jste tam nějakou zprávu, že by se někdo nakazil?

O nikom nevím, dokonce, jak jsem byl na letišti, tak jsem si stoupl do špatné řady mezi Indonésany, kde byla i moje spolužačka ze školy, která odlétala také domů, a byla v pořádku. Někteří spolužáci ještě ve Wu-chanu zůstali, někteří ještě před čínským novým rokem odcestovali domů, jeden kamarád je v Norsku, kde má ale domácí karanténu - a také zatím žádné příznaky. Takže co vím, tak že nikdo ze třídy nebo univerzity zatím neonemocněl.

Lidovky.cz: Už víte, co uděláte jako první, až vám skončí karanténa a budete moct odejít z Bulovky?

Určitě pojedu domů, i když mne láká i prohlídka Prahy. Ale jedině s rodiči. Pojedeme domů, těším se na jídlo od babičky. A taťka mi koupil karton Corony (mexické pivo).

Lidovky.cz: A co vám uvaří babička?

Vařené hovězí z rýží, to jsem dlouho neměl. Přece jen v Číně jsem si vařil jen kuřecí a ty porce masa, co dávají do jídel, jsou mizivý, jedinou výjimkou je, když si zajdeš někam do steakhousu.

Lidovky.cz: Předpokládám, že si půjdete i zacvičit?

Určitě, protože v roce 2020 jsem v něm byl opravdu jen párkrát, hodně školy, poté mi přijela teta, a když odjela, přišel jsem poprvé do ní pozdě, a poté už začala karanténa, takže se kina, divadla, posilovny a podobná místa začala zavírat.