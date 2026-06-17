Podnikatel Dědek do vedení hokeje? Uvnitř svazu to vře kvůli spornému návrhu

Návrh na jaře předložil zástupce Středočeského krajského svazu Milan Hněvsa. Kandidát jmenovaný prezidentem ČSLH by postrádal mandát od členské základy, což považují kritici z řad zástupců svazu za problematické. Podle nich by také došlo k omezení pravomocí extraligových týmů. O zvažované novince infromoval ve středu s odkazem na své zdroje server Odkryto.cz .
Hadamczik změnu na květnovém jednání výkonného výboru společně se zástupci výkonnostního a vrcholového hokeje Janem Havlíčkem a Bedřichem Ščerbanem podpořil. Ačkoliv byl návrh před konferencí ČSLH, jež se uskuteční 18. června, stažen, v bodu programu zůstává.
„Je to nesmysl, o tom se nikdy nehlasovalo a navíc to byl návrh krajů a ne můj,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Hadamczik. „Myslíte si, že kdyby si jednoho člena z jedenácti vybral prezident, že by to něco řešilo?“ vyvrátil domněnku o možné koncentraci vlivu ve svých rukou.
Podle něj takové informace šíří lidé, kteří účelově hokeji škodí. „Byla chyba, že jsem u voleb před dvěma lety svou funkci nepoložil,“ reagoval rozhořčeně Hadamczik na dotaz, jak vnímá kritické hlasy některých členů svazu.
„Je doslova degradující, že si prezident nemůže vybrat VV (výkonný výbor) a přitom má zodpovídat za český hokej,“ míní prezident ČSLH. Dodal, že výbor přebíral hokej pod jeho dvouletým vedením, za něž na jeho konto nastřádal miliardu a Čechy dovedl k vítězství na mistrovství světa.
Kritici z řad členů svazu se obávají, že by díky změně mohl být do výboru dosazen podnikatel Petr Dědek. Toho Hadamczik podpořil už v roce 2024 při volbě na post viceprezidenta, v němž však Dědek neuspěl, a nezvolili jej ani jako řadového člena výboru ČSLH.
Na otázku, zda by v případě schválení změny byl jedním z předložených kandidátů na post člena výboru Petr Dědek, Hadamczik redakci iDNES.cz neodpověděl. Neuvedl ani nikoho jiného, kdo by tuto pozici mohl potenciálně zastávat.
Dědek s extraligovými týmy vede v současné době spory o marketingová práva ligy a v očích mnoha hokejových předáků je tudíž postavou vzbuzující značné kontroverze.
Asociace profesionálních klubů navíc v souvislosti s nabídkou Dědka upozorňuje na možný střet zájmů, kdy o zásadní vstup do obchodování práv celé soutěže „usiluje osoba majetkově spojená s extraligovým klubem Dynamo Pardubice“. Právě pardubický klub byl také jediný, který Dědka při hlasování podpořil.