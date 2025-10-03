Policista zastřelil agresivního muže, který opakovaně bodl jeho kolegu

Autor: ,
  20:47aktualizováno  20:47
Policista zastřelil v pátek v Českém Těšíně na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postřelený zraněním podlehl. Novináře o tom informovala policejní mluvčí Soňa Štětínská. Případem se zabývá odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství a Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Muž policistům vyhrožoval slovně i nožem a ti následně násilně vnikli do bytu. Muž nereagoval na výzvy o použití donucovacích prostředků a na policisty útočil. „Policisté užili taser, k eliminaci útočníka ale nedošlo.

Při opakovaném útoku na policistu, kterého muž zranil na více místech, použil druhý policista proti útočníkovi několika výstřely střelnou zbraň. Muž zraněním i přes první pomoc poskytnutou policisty na místě podlehl,“ řekla Štětínská. Zraněný policista skončil na ošetření v nemocnici. Policisté na místě zajistili dva nože.

V letošním roce po zásahu policistů zemřel muž, který 27. února v pražských Nuslích zaútočil na zásahovou jednotku noži. Policisté proti němu použili taser a střelnou zbraň. O týden později pak policisté v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem.

Muž později v nemocnici zemřel. Koncem dubna jihočeská policie postřelila útočníka, který v bytě v Třeboni ohrožoval nožem svoji známou. Postřelený muž v nemocnici zemřel. Koncem července zastřelil zasahující policista v Ivančicích na Brněnsku agresivního muže, který předtím nožem zranil tři lidi, včetně záchranáře a policisty.

V srpnu policie postřelila v pražských Ďáblicích muže, který vyhrožoval partnerce, zabarikádoval se v bytě a z okna vyhazoval zbraně. Muž po převozu do nemocnice zemřel.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.