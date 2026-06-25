Česko nabízí pomoc Venezuele zasažené zemětřesením. Je připraveno vyslat tým

V případě, že by Venezuela o pomoc požádala a bylo o vyslání českých záchranářů rozhodnuto, odletěl by český těžký USAR tým nejpozději v pátek, sdělila mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
Zemětřesení o síle 7,2 stupně a následné o síle 7,5 stupně zasáhlo oblast západně od Caracasu a podle posledních informací při nich zemřelo nejméně 32 lidí a stovky dalších byly zraněny. Krátce poté začaly státy po celém světě nabízet Venezuele svou pomoc. Okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připraveno poskytnout také Česko.
„U podobných událostí samozřejmě rozhoduje čas, proto se v první vlně zapojují především týmy z regionu, které jsou schopné dorazit nejrychleji. Český těžký USAR tým je připravený tuto mezinárodní pomoc doplnit i v dalších fázích zásahu, obecně je možno říci, že patří k nejlepším týmům na světě,“ uvedl ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
Podle něj úkolem českých záchranářů může nejen vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí. „Každá nalezená osoba znamená pro rodiny odpověď, na kterou čekají,“ doplnil Vlček.
Hasiči podle mluvčí nyní ověřují možnosti přepravy, předběžně informují členy záchranářského týmu a sledují mezinárodní koordinaci. „Případné vyslání bude záviset na požadavku Venezuely o mezinárodní pomoc a na koordinaci pomoci prostřednictvím OSN a evropského mechanismu civilní ochrany,“ dodala.
České ministerstvo zahraničí ve čtvrtek informovalo, že v dobrovolném cestovatelském systému Drozd nejsou pro Venezuelu zaregistrovaní žádní Češi. Zároveň se žádný český občan v souvislosti se zemětřesením neobrátil s žádostí o pomoc na nouzovou linku ministerstva ani na zastupitelský úřad v Bogotě, který pokrývá i Venezuelu, dodal mluvčí české diplomacie Adam Čörgő.
ČR aktuálně nemá ve Venezuele ani velvyslanectví, ani konzulát. Nejbližší zastoupení má v Kolumbii. Možnost obnovy diplomatických vztahů s Venezuelou a návratu stálé diplomatické přítomnosti do Caracasu oznámil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) letos v lednu v souvislosti s propuštěním Čecha Jana Darmovzala, který byl v zemi vězněn. Zatím však zemi pokrývá velvyslanectví v Bogotě.