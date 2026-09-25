Karel Eduard Paar se narodil 4. ledna 1934 v Praze jako mladší syn knížete Alfonse Paara a Žofie, rozené hraběnky Schlitzové z Görtzu. Rodina žila na zámku v Bechyni, kde Karel s bratrem Alfonsem a sestrou Eleonorou navštěvovali školu a byli vychováváni v českém prostředí.
Po válce se rodina přestěhovala do Švýcarska a po únoru 1948 již se nemohla vrátit do vlasti. Karel ve Švýcarsku dostudoval a v roce 1954 se přestěhoval do Rakouska.
Působení u maltézských rytířů zahájil Karel Paar z popudu svého otce, také člena řádu. V letech 1962-1978 byl aktivní v maltézské špitální službě.
Noviciát ukončil v roce 1978 složením časných řeholních slibů a o čtyři roky později složil věčné sliby. V roce 1989 byl povolán do vedení řádu v Římě, ve kterém zastával několik důležitých funkcí.