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Zemřel Karel Eduard Paar. Emeritnímu českému velkopřevorovi bylo 92 let

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  19:21aktualizováno  19:21
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Velkopřevor Řádu maltézských rytířů Karel Paar (23. května 2011) | foto: Profimedia.cz

Ve věku 92 let v pátek zemřel emeritní český velkopřevor Suverénního řádu maltézských rytířů Karel Eduard Paar. Zemřel v pražské nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Informovalo o tom na facebooku bechyňské muzeum. Paarova rodina v minulosti vlastnila panství v Bechyni na Táborsku. Funkci velkopřevora zastával v letech 2004 až 2011.

Karel Eduard Paar se narodil 4. ledna 1934 v Praze jako mladší syn knížete Alfonse Paara a Žofie, rozené hraběnky Schlitzové z Görtzu. Rodina žila na zámku v Bechyni, kde Karel s bratrem Alfonsem a sestrou Eleonorou navštěvovali školu a byli vychováváni v českém prostředí.

Po válce se rodina přestěhovala do Švýcarska a po únoru 1948 již se nemohla vrátit do vlasti. Karel ve Švýcarsku dostudoval a v roce 1954 se přestěhoval do Rakouska.

Působení u maltézských rytířů zahájil Karel Paar z popudu svého otce, také člena řádu. V letech 1962-1978 byl aktivní v maltézské špitální službě.

Noviciát ukončil v roce 1978 složením časných řeholních slibů a o čtyři roky později složil věčné sliby. V roce 1989 byl povolán do vedení řádu v Římě, ve kterém zastával několik důležitých funkcí.

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