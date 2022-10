Řeč je zejména o kyselině dusičné, bez které není možné vyrobit žádný druh střelného prachu, a to jak do ručních zbraní, tak do dělostřelecké a tankové munice.

„Ani nemusím moc přehánět, když řeknu, že pokud se výrobce rozhodne, že se mu produkce kyseliny dusičné již nevyplatí, tak si český voják už pak nevystřelí,“ uvedl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek.