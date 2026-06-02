Českého vojáka hospitalizovali v armádní nemocnici. Vrátil se z oblasti, kde je ebola

Autor: ,
  14:10aktualizováno  14:32
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Český voják skončil v izolaci v armádním Centru biologické ochrany v Těchoníně. Vrátil se z mise v Kongu, kde je ebola. Příznaky nemá. Informoval o tom Deník N. „Nepřišel do kontaktu s žádnou nakaženou osobou, nemá ani žádné příznaky, jde čistě o preventivní opatření,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Horký, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
28 fotografií

Česká republika měla v Demokratické republice Kongo jednoho svého vojáka, který se účastnil pozorovací mise OSN, do Česka se vrátil 22. května. „Voják byl preventivně umístěn do Centra biologické ochrany Těchonín. Jedná se o standardní postup u každého vojáka, který se vrací z mise v zemích, kde je rozšířená nákaza,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová.

Podle Košvancové nepřišel voják do kontaktu s žádným nakaženým člověkem, nemá ani žádné příznaky.

Pohotovostní vojenská nemocnice v Těchoníně je jedním ze středisek Vojenského zdravotního ústavu. Původně se ministerstvo zdravotnictví na zařízení obrátilo i v případě hospitalizace amerického vojáka, který byl v Česku hospitalizován na konci května. Ten se však nakonec přesunul do specializovaného centra v pražské FN Bulovka.

Kongo podle nejnovějších dat WHO eviduje 1077 případů podezření na nákazu a 246 úmrtí s podezřením na ebolu. Potvrzených případů nákazy je podle agentury OSN 121 a potvrzených úmrtí 17, první pacient byl dnes oficiálně propuštěný z nemocnice jako vyléčený. V Ugandě počet potvrzených případů nákazy ebolou stoupl na devět.

Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11.000 lidí. Nemoc se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem, zejména tělními tekutinami. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

Nebezpečí, kterým čelí zdravotníci, se zvýšilo kvůli hněvu obyvatel nad přísnými lékařskými protokoly pro zacházení s těly obětí, jež jsou v rozporu s místními pohřebními rituály. Obyvatelé ve třech případech zaútočili na zdravotnická zařízení.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.