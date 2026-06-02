Česká republika měla v Demokratické republice Kongo jednoho svého vojáka, který se účastnil pozorovací mise OSN, do Česka se vrátil 22. května. „Voják byl preventivně umístěn do Centra biologické ochrany Těchonín. Jedná se o standardní postup u každého vojáka, který se vrací z mise v zemích, kde je rozšířená nákaza,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová.
Podle Košvancové nepřišel voják do kontaktu s žádným nakaženým člověkem, nemá ani žádné příznaky.
Pohotovostní vojenská nemocnice v Těchoníně je jedním ze středisek Vojenského zdravotního ústavu. Původně se ministerstvo zdravotnictví na zařízení obrátilo i v případě hospitalizace amerického vojáka, který byl v Česku hospitalizován na konci května. Ten se však nakonec přesunul do specializovaného centra v pražské FN Bulovka.
Kongo podle nejnovějších dat WHO eviduje 1077 případů podezření na nákazu a 246 úmrtí s podezřením na ebolu. Potvrzených případů nákazy je podle agentury OSN 121 a potvrzených úmrtí 17, první pacient byl dnes oficiálně propuštěný z nemocnice jako vyléčený. V Ugandě počet potvrzených případů nákazy ebolou stoupl na devět.
Virus v Africe způsobil několik epidemií tohoto onemocnění, jehož smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší epidemie vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes 11.000 lidí. Nemoc se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem, zejména tělními tekutinami. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.
Nebezpečí, kterým čelí zdravotníci, se zvýšilo kvůli hněvu obyvatel nad přísnými lékařskými protokoly pro zacházení s těly obětí, jež jsou v rozporu s místními pohřebními rituály. Obyvatelé ve třech případech zaútočili na zdravotnická zařízení.