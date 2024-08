Cesta do Budějovic z Prahy zrychlí. Oproti původním slibům to ale bude na jiné dálnici

V roce 2027 by mělo jít dojet z Prahy do Českých Budějovic bez nutnosti jezdit přes centra obcí. Nebude to ale po dekády slibované dálnici D3. Tuto možnost dá jen trasa po D4. Ta se už tuto zimu prodlouží k Písku. Přes něj je sice padesátka, ale díky mimoúrovňovým křižovatkám a dostatečné kapacitě zde nedochází k větším problémům. Na zbytku trasy už nebude nutné projet obcemi Češnovice a Dasný. Těm se vyhne nová přeložka silnice I/20, jejíž stavbu ve čtvrtek Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zahájí. Většina této stavby bude navíc čtyřproudá, menší úsek pak v uspořádání 2 + 1. Bude tak snadnější dostat se před pomalejší vozidla.