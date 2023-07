Zelenského cesta se dlouho odkládala, řekl Pojar. Kuleba jezdil do Prahy za tátou

Prezident Ukrajiny podle Pojara bude chtít v Praze hlavně poděkovat za podporu. „Poděkovat tomu obrovskému množství českých občanů, kteří tady přispívali na ukrajinské uprchlíky u nás, na humanitární pomoc na Ukrajinu, na zbraně,“ řekl.

Prozradil i pár detailů z letu českým vládním speciálem ze Sofie. Na palubě panovala dobrá nálada, protože Zelenského jednání v Bulharsku probíhalo dobře. Pojar nechtěl rozebírat, jak se prezident dopravil z Ukrajiny. Podle serveru Ukrajinska pravda Zelenskyj do Sofie přiletěl bulharským vládním speciálem z moldavské metropole Kišiněva. Do Moldavska, které sousedí s jihozápadní částí Ukrajiny, se dostal podle všeho pozemní cestou.

Velký rozruch na palubě podle Pojara způsobilo, když se k „českému Air Force One“, připojily dva gripeny, které airbus doprovodily k ruzyňskému letišti. „Myslím, že to bylo pěkné přivítání ještě ve vzduchu,“ hodnotí Pojar. Piloti obou bitevníků se prý o startu dozvěděli jen krátce předtím, bylo to pro ně tudíž i zajímavé cvičení. Členové ukrajinské delegace si gripeny přes okénka fotili.

Někteří z členů ukrajinské delegace Česko dobře znají, nebo tu dokonce v minulosti žili. Otec ministra zahraničních věcí Dmytra Kuleby býval velvyslancem v Praze, připomněl Pojar. „Takže on sám si pamatuje, jak se svým za svým tátou jezdil a velmi dobře Česko zná, takže ty vazby jsou skutečně hluboké a dlouhodobé,“ uvedl.

V delegaci jsou také kupříkladu šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak či ministr pro otázky strategických odvětví průmyslu Kamyšin. Důležitým tématem je totiž poválečná obnova válkou zničené země, dlouhodobé projekty, na kterých se chce podílet i Česká republika.

To, že Zelenskyj v Praze i přenocuje, nakonec vyplynulo především z časového harmonogramu jeho cest. Z pochopitelných důvodů Pojar odmítl byť jen naznačit, kde by to mohlo být. Je za to ale rád, protože se tak získá více času na jednání, která rozběhl už na palubě letadla z Bulharska. V té souvislosti ocenil, jak se za poslední rok zlepšila Zelenského angličtina.

Pojar uznává, že bezpečnostní opatření na ochranu prezidenta země, která je ve válce, jsou mimořádná. „Na druhou stranu ČR hostila amerického prezidenta, koneckonců i ruského, izraelského premiéra, na podzim minulého roku skoro padesát hlav států a vlád a nejrůznějších institucí na pražském summitu, a to byla daleko větší bezpečnostní operace, kde se zapojilo daleko více policistů a lidí z našich bezpečnostních složek,“ připomněl a ujistil, že český stát takové návštěvy dokáže zvládat.