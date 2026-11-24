Podle europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) z frakce Zelených se při jednání o textu usnesení ukázalo, že rezoluce kritizující kroky vlády Andreje Babiše má v Evropském parlamentu širokou podporu. „Předpokládáme, že většinou v parlamentu projde,“ uvedla europoslankyně za ANO Jaroslava Pokorná Jermanová.
Europoslanci ANO rezoluci nepodpoří a jejich postoj sdílejí i další členové klubu Patriotů. „Tuto deklaraci považuji v tuto chvíli za nerelevantní, protože zákon zatím přijat nebyl,“ řekla Pokorná Jermanová. Poukázala na to, že návrh čeká ještě druhé čtení v české Poslanecké sněmovně, které by podle ní mělo trvat několik týdnů. Podle europoslankyně text rezoluce navíc obsahuje „mnoho polopravd a nepravd“.
Rezoluci podpoří europoslanci za ODS, řekla Veronika Vrecionová z této strany. Podle ní může rezoluce vytvořit další tlak na českou vládu, aby své záměry přehodnotila. Frakce Evropských reformistů a konzervativců, kam patří ODS, však není jednotná a dá se podle Vrecionové očekávat, že rezoluci nepodpoří polští europoslanci ze strany Právo a spravedlnost. Ta rovněž, když vládla v Polsku, čelila kritice, že omezuje nezávislost veřejnoprávních médií.
Rezoluci se chystají podpořit čeští europoslanci, kteří zasedají ve frakci Evropské lidové strany, která je v Evropském parlamentu největší. Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) by se Česká televize a Český rozhlas mohly stát po změně financování „politickou kořistí“. „Dnes jim vezmou finanční nezávislost, zítra mohou rozhodovat, co se smí vysílat,“ uvedl Zdechovský s tím, že by se Česko mohlo přiblížit k poměrům panujícím v Maďarsku za vlády Viktora Orbána, který byl kritizován za omezování svobody tisku.
„Budu hlasovat proti z důvodů jak formálních, tak věcných,“ řekl nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Podle něj otázka způsobu financování veřejnoprávních médií nespadá do kompetence EU. „Členské státy se mohou zcela svobodně rozhodnout, zda financují veřejnoprávní média prostřednictvím daní, poplatků či jiným způsobem,“ uvedl Dostál. Členské státy podle něj mají podle unijního práva povinnost „chránit svobodu a vyváženost médií“. „Nejsem si jistý, zda nastavení veřejnoprávních médií v České republice k tomuto cíli přispívá,“ uvedl Dostál.
Zoufalý pokus, řekla Konečná
Text nehodlá podpořit ani europoslankyně Kateřina Konečná, která rezoluce považuje za „nesmyslný a zoufalý pokus“ některých europoslanců zviditelnit se. Upozorňuje, že unijní právo způsob financování veřejnoprávních médií neřeší. „Financování médií je vnitřní záležitostí členských států a EU nevyžaduje žádný konkrétní model jejich financování,“ uvedla v prohlášení europoslankyně, která je podobně jako zástupci ANO členkou frakce Patriotů pro Evropu. Podle ní změna neohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu.
Podle europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) je debata o financování veřejnoprávních médií legitimní. Nový systém financování musí s ohledem na unijní právo zaručit dostatečné a předvídatelné prostředky pro obě média, uvedl Niedermayer. „A tohle vláda v tom svém návrhu nezvládla,“ řekl poslanec, podle něhož změnu financování chce kabinet použít jako páku pro to, aby mohl více ovlivňovat Českou televizi a Český rozhlas.
Nejproblematičtějším bodem vládního návrhu z hlediska Evropského aktu o svobodě médií je podle europoslankyně Gregorové to, že úprava nezajišťuje předvídatelnost financování veřejnoprávních médií. „Důležitá součást rezoluce je výzva Evropské komisi, aby okamžitě prověřila, zda ten návrh je v souladu s evropským aktem. My samozřejmě víme, že není,“ uvedla Gregorová. Podle ní by komise měla zahájit s ČR řízení, pokud by byl vládní návrh schválen v současné podobě. Schválení rezoluce podle Gregorové vyšle „diplomatický signál, že v EU se ta situace v Česku pozorně sleduje“.
„Je to rezoluce Antibabiš,“ uvedla europoslankyně za ANO Klára Dostálová. „Opozice těžko hledá témata v České republice a vzala si toto jako téma a přitáhla ho sem do Evropského parlamentu,“ uvedla Pokorná Jermanová. Podle ní to „nedělá dobrý obraz České republice“.
Názor, že by rezoluce zajímala jen českou opozici, odmítla Vrecionová. „Není to pravda. Je to téma, které znepokojuje i řadu dalších kolegů,“ uvedla s tím, že řada europoslanců zaznamenala například demonstraci z neděle 15. listopadu na Letné.
Také Danuše Nerudová zvolená za STAN odmítla, že by čeští opoziční europoslanci byli „bonzáci Bruselu“. Rezoluce se podle ní týká hlavně toho, zda nový systém vyhovuje unijnímu právu. Kontrola dodržování práva EU je podle Nerudové náplň mandátu europoslance.
|
15. listopadu 2026