Čeští horolezci se dočkali. Vracejí se z Pákistánu domů, napsal ministr Kulhánek

„Díky moc kolegům za výbornou diplomatickou práci. Chtěl bych poděkovat také pákistánské straně za vstřícnost,“ napsal Kulhánek v neděli na Twitter.

Zároveň zdůraznil, že „i v zahraničí nese každý odpovědnost za své jednání“. Narážel tím na trable Vlčka a Macka, které pákistánské úřady zadržovaly kvůli nezaplacené záchranné operaci. Redakce iDNES.cz oslovila ministerstvo zahraničních věcí s dotazem na okolnosti diplomatického vyjednávání o návratu dvojice.

Problémy Macka s Vlčkem začaly v polovině září při sestupu z hory Rakapoši v Pákistánu, když zůstali v asi 6 900 metrech. Požádali o záchranu, ta se však kvůli špatnému počasí protahovala. Nakonec je po třech dnech vyzvedl armádní vrtulník, oba alpinisté byli v relativně dobrém zdravotním stavu.

Následně se však ukázalo, že záchrannou misi si muži nejspíš budou muset sami zaplatit, protože je jejich pojišťovna UNIQA viní z porušení smlouvy. Pákistánské úřady navíc hrozily, že horolezce do zaplacení nákladů zhruba půl milionu korun nepustí ze země. Dodaly, že Macek a Vlček na horu lezli bez povolení a měli také propadlá víza.

Vlček dříve zmíněná pochybení dvojice odmítl. Měli prý pojistku s nejvyšším plněním a hora se podle něj nenachází v nebezpečné oblasti, jak tvrdila UNIQA. Povolení k výstupu podle něj bylo před dokončením.

„My měli povolení od července, ale protože jsme měnili agenturu, tak se muselo žádat o povolení znovu. To bylo z důvodu nespokojenosti s tou starou agenturou, která nám pak házela klacky pod nohy, blokovali to. Povolení bylo rozjednané, jen se nestihlo dovyřídit. A my jít museli. Okno pro výstup na vrchol bylo sotva deset dní a­ čekat třeba měsíc na vyřízení by znamenalo, že bychom ho už ani nepotřebovali,“ popsal.

S horolezci bylo v kontaktu české velvyslanectví v pákistánské metropoli Islámábádu. Ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že postupuje podle zákona o zahraniční službě. Stát podle tohoto zákona poskytuje pomoc občanovi, který se v zahraničí ocitl v nouzi v důsledku mimořádné události, jako je například závažné onemocnění, hospitalizace, úraz, havárie či ztráta dokladů, pokud o to požádá a není schopen řešit svou situaci vlastními silami.

Za stav nouze nelze podle mluvčí ministerstva Mariany Wernerové považovat, když někdo přicestuje do zahraničí bez dostatečných finančních prostředků na cestu a pobyt.