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„Plivnutí do obličeje.“ Čeští politici kritizují verdikt o návratu Ruska na hokejové MS

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  12:57aktualizováno  13:09
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Martin Kupka, předseda ODS, během rozhovoru pro iDNES.cz (7. října 2026)

Martin Kupka, předseda ODS, během rozhovoru pro iDNES.cz (7. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Čeští politici kritizují rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky jde o plivnutí do obličeje celému světu a všem sportovcům, kteří kvůli ruské agresi přišli o kariéru, domov nebo život. Ministr pro sport Boris Šťastný uvedl, že kvůli rozhodnutí pošle oficiální protest sportovní arbitráži.

Mezinárodní federace IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k CAS, slyšení se uskutečnilo před týdnem. IIHF uvedla, že s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo.

„Je to výsměch všem obětem ruské agrese. Agresor nemůže být odměňován za to, že ve své agresi vytrvale pokračuje. Je to naprostý skandál a morální selhání těch, kteří o tom rozhodli,“ uvedl na X expremiér Petr Fiala (ODS).

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na X zdůraznil, že ruský sport není oddělený od politiky a ruského režimu. „Dostat se na vrchol sportovní kariéry v Rusku prakticky není možné bez podpory a souhlasu tamního mocenského aparátu. Dokud ruští vojáci zabíjejí ukrajinské civilisty a sportovce a nehrají fair-play, tak ruští sportovci nemají co pohledávat na mezinárodních soutěžích,“ uvedl.

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) na síti X uvedla, že Rusko pod prezidentem Vladimirem Putinem je teroristický stát a podle toho se k němu je nutné chovat.

Kupka na síti X píše o hokejové normalizaci. „Kreml slaví. Rusko dál vede válku na Ukrajině a sportovní arbitráž ho vrací na mistrovství světa s okamžitou platností. Výsledek jako první oznámil ruský ministr sportu. Je to ohavnost. Plivnutí do obličeje celému světu a všem sportovcům, kteří kvůli ruské agresi přišli o kariéru, domov nebo život,“ uvedl.

Očekává, že proti rozhodnutí se hlasitě ozve český hokejový svaz. „Dokud Putin na Ukrajinu útočí, nemá ruská reprezentace na ledě co dělat,“ konstatoval.

Podle poslance ODS a bývalého skokana na lyžích Jakuba Jandy se CAS právě prohlásil za zločineckou organizaci podporující ruskou propagandu a legitimizující vraždění na Ukrajině. „Je to naprosto skandální. Ode dneška mají na rukou krev,“ uvedl.

Měli by čeští hokejisté bojkotovat MS v případě, že se ho zúčastní ruská reprezentace?

celkem hlasů: 1160

Nerudová napsala, že Rusové zneužívají sport k vlastní propagandě. „Zabíjejí nevinné, (hokejista Alexandr) Ovečkin se fotí s Putinem a zbytek světa se má tvářit, že se nic neděje? Putinovo Rusko je teroristický stát a podle toho se k němu máme chovat,“ uvedla.

Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) uvedla, že ruští sportovci mají také ruce od krve. „Na výšiny sportovních kariér se dá v Rusku dostat jen se svolením věrchušky, tedy podporou vraždícího Putinova režimu. Ukrajinští sportovci umírají na frontě a ti ruští si spokojeně budou soutěžit? Styďte se,“ napsala.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek označil návrat ruských hokejistů na šampionát za ostudu. „Je to stejně tak absurdní, jako když v červenci Mezinárodní olympijský výbor rozhodl zrušit po téměř třech letech suspendaci Ruska, přestože se od té doby nic nezměnilo a Rusko dál vraždí,“ uvedl.

Hluboce s rozhodnutím nesouhlasí i předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová. Kdo útočí na bojišti, má být vyloučen ze soubojů na sportovišti, sdělila ČTK.

„Rusko je válečný agresor, který zabíjí civilisty. Na sportovních šampionátech nemá co dělat. České sportovní svazy by měly spolu se zahraničními partnery dál trvat na jejich vyřazení z mezinárodních soutěží,“ uvedla Šebelová. Doplnila, že jí udělaly radost první reakce na výrok arbitrážního soudu.

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