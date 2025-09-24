Čeští Romové žádají papeže, aby odvolal exkomunikaci komunity z konce 15. století

  18:01
Delegace českých Romů měla ve středu ve Vatikánu na programu setkání s papežem Lvem XIV. Hlavu katolické církve v rámci audience žádají, aby symbolicky odvolala exkomunikaci vyhlášenou koncem 15. století.
Papež Lev XIV.

Papež Lev XIV. | foto: AP

Inaugurační mše papeže Lva XIV. (18. května 2025)
Účast českých Romů na generální audienci, které byla přítomna také vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková, navazuje na dopis, který papeži zaslal ředitel Československé romské unie Karel Karika.

Žádal v něm o zrušení exkomunikace Romů, vyhlášené v roce 1492 pařížským arcibiskupem. Vatikán následně v srpnu stanovil termín audience.

„Naše přítomnost u Svatého otce je symbolem cesty k usmíření a k nápravě historických křivd. Je to krok k posílení důvěry a porozumění,“ uvedl Karika.

Jím vedený spolek v dopise papežovi připomněl, že exkomunikace byla na Romy uvalena s tvrzením, že nedodržují křesťanské zásady.

„Tento akt měl dramatický dopad na postavení Romů v Evropě, jejich vnímání ve společnosti i možnost účastnit se duchovního společenství církve,“ uvádí se v dopise. „Jsme přesvědčeni, že symbolické odvolání této exkomunikace by bylo významným krokem ke smíření a otevření nové kapitoly vztahů mezi katolickou církví a romským národem,“ dodává prohlášení.

Exkomunikace patří k nejpřísnějším trestům v katolické církvi. Pokřtěný člověk při ní ztrácí právo přijímat a udělovat svátosti, aktivně se podílet na mši a jakémkoliv jiném bohoslužebném úkonu či zastávat církevní úřady. Exkomunikovaný nepřestává být katolíkem.

Generální audience je pravidelné středeční setkání papeže s poutníky z celého světa, při kterém papež pronáší katechezi, modlí se a uděluje požehnání. Pro věřící nabízí generální audience možnost vidět hlavu katolické církve zblízka a účastnit se společného programu.

