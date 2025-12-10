Čeští zákonodárci v Indii navštívili dalajlamu. Předali mu triko s Havlem

Triko s fotografií dalajlamy s Václavem Havlem předal duchovnímu vůdci senátor Břetislav Rychlík (za TOP 09) se slovy, že je „dobré na spaní“. Delegace byla do dalajlámova sídla v indické Dharamsale pozvána na oslavu jeho 90. narozenin.
„Duchovní představitel velké části civilizace naší planety je silnou osobností - eticky, morálně, ale také snahou o mírový dialog,“ uvedla před odletem z Česka Seitlová. Dalajláma podle ní za odhodlání a celoživotní úsilí o zachování tibetského jazyka, kultury, víry a jeho svobody získal celosvětový respekt, ale také sympatie českých občanů.
Součástí české delegace, kterou za Senát tvoří tři představitelé výboru pro lidská práva, je také člen sněmovní skupiny přátel Tibetu Pavel Žáček (ODS) a zástupci nevládních organizací se zaměřením na vztahy ČR s Tibetem.
Dalajlamu letos v červenci při příležitosti jeho 90. narozenin navštívil současný prezident Petr Pavel, a to v rámci soukromé cesty po skončení programu v Japonsku. Jeho cestu krátce nato odsoudila Čínská lidová republika, která neuznává právo Tibetu na existenci.
V Česku byl dalajláma i díky osobnímu přátelství s Havlem několikrát, naposledy v roce 2016.