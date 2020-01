Čeští studenti by byli po evakuaci z Číny v karanténě ve Francii. Zatím není jasné, zda by jejich přesun Česko zaplatilo

Praha Dva čeští studenti by po případné evakuaci z čínského Wu-chanu mohli zůstat v karanténě ve Francii. O evakuaci kvůli koronaviru Česká republika s Francií jedná. Novinářům to v pondělí řekl premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem do Polska. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se česká diplomacie zabývá otázkou, že by stát evakuaci zaplatil. Petříček nezaznamenal požadavek Číny o materiální či jinou pomoc.

V čínském Wu-chanu, z něhož se onemocnění šíří, pobývají čtyři Češi. Dva z nich ve městě žijí dlouhodobě, o evakuaci projevili zájem dva další studenti. S postiženými Čechy jsou zástupci ministerstva podle Petříčka v kontaktu. „Mají od nás doporučení zůstat v tuto chvíli v bytě, nevycházet, pokud to není nezbytně nutné, a snažíme se jim pomoci dostat se zpět,“ řekl novinářům. Západní země jednají o evakuaci svých občanů z Wu-chanu. Podle některých médií prý Čína evakuaci cizinců brání Petříček nezaznamenal požadavek Číny o materiální či jinou pomoc. „Kdyby taková žádost přišla, jsme připraveni zkoordinovat s ministerstvem zdravotnictví a dalšími relevantními orgány možnosti České republiky nabídnout pomoc,“ řekl. Dodal, že ví o tom, že se Čína poptává, zda je na trhu volný potřebný zdravotnický materiál. Český student ve Wu-chanu: Všichni to podcenili. Kvůli rodině bych chtěl zpět domů V rámci Evropské unie se podle Petříčka hovořilo o možnosti omezit vydávání schengenských víz. Protože ale Čína informovala o zákazu hromadných zájezdů, velká část žádostí o tato víza podle ministra odpadá. „Takže nebude přikročeno ke kroku, že by Evropská unie jednostranně přestala vydávat schengenská víza,“ poznamenal. Zopakoval, že platí doporučení ministerstva zahraničí, aby Češi necestovali do oblastí, kde byla vyhlášena karanténa. Dbát mají zvýšené hygieny, nosit respirační roušky a pokud možno se vyhýbat oblastí s vyšší koncentrací lidí a necestovat hromadnou dopravou.