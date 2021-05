Cestování po střední Evropě opatrně ožívá. Rakousko a Maďarsko zvou očkované po první dávce

PRAHA Opadající pandemie živí cestovatelské choutky, ačkoli běžná turistika ještě zelenou nedostala. Okolní státy spolu s Českem už ale odbourávají restrikce, byť zatím každý po svém.

Plody sklízejí zejména naočkovaní. Pro ně se stává realitou víkend v Budapešti, pobyt v maďarských termálech či nákup Mozartových koulí v Salcburku. Ostatním zbývá jen možnost rychlého nákupu triček v Drážďanech, domů se ale musí vrátit před vypršením dvanáctihodinové lhůty. Jinak je čekají testy.

Vstupenkou k volnosti se stává dvojjazyčné potvrzení o vakcinaci. To zatím Česko vydává jen po plném očkování, na cesty do Maďarska a Rakouska nicméně stačí prokázat se jednou dávkou vakcíny. Budapešť se sice spokojí s česky psanou kartičkou informující o aplikaci první injekce, Vídeň jí ale nedůvěřuje a žádá extra lejstro v němčině či angličtině od lékaře. „Prozatím si lidé musí dojít k lékaři pro potvrzení o očkování první dávkou,“ řekla v rozhovoru pro Lidovky.cz velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková s tím, že nyní stejně není Rakousko plně otevřeno běžné turistice, to bude až od června. A to už by mělo mít Česko v provozu aplikaci potřebnou pro evropský covidový pas, automaticky dvojjazyčný. „Aplikace bude spuštěna od 1. června,“ potvrdil pro Lidovky.cz Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT. Právě na podobě digitálního covidpasu se tento týden dohodli zástupci EU, nyní už chybí jen finální doladění a startu k červenci nic nebrání.



Na to ale nečeká Maďarsko, kam lze za turistikou vyjet už nyní. Ovšem jen v případě alespoň jedné dávky vakcíny v těle. „Volnost dostává český občan po 22 dnech od prvního očkování,“ uvedl pro Lidovky.cz velvyslanec v Budapešti Tibor Bial s tím, že Maďaři už uznávají českou očkovací kartu, ačkoli o první dávce je zmínka jen v češtině. „My uznáváme jejich, oni tu naši,“ dodal.

Na dvou dávkách vakcíny nebo testech trvá nadále Německo, o změně dle velvyslance Tomáše Kafky zatím neuvažuje, byť řeklo ano jednodenní propustce bez jakýchkoli papírů. Kompletně dokončenou vakcinaci žádá i Polsko a Slovinsko. Své jasné stanovisko ještě nevydali sousední Slováci.