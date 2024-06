Dehydratace za volantem je nebezpečná jako řízení pod vlivem, varuje expert. Doporučuje řecký „rajčatový“ fígl

Lidovky.cz: Jak často se lidé za volantem setkají s mikrospánkem?

V jednom zahraničním anonymním průzkumu, kdy se řidiči nemuseli bát postihu, až 45 procent z nich přiznalo, že někdy za volantem usnuli. Nejde tedy o ojedinělý jev. Řada šoférů si myslí, že za mikrospánek nemohou. Ale to není pravda.

Mikrospánku předchází dlouhá doba pocitu silné únavy, kdy padají víčka, klíží se oči, člověk začíná být apatický. To všechno jsou signály, které vyzývají k ukončení jízdy a k přestávce. Ostatně i soudy to takto posuzují – pokud řidič přizná, že příčinou nehody byl jeho spánek, soud zpravidla řekne, že měl dostatek času na přerušení jízdy. Není to polehčující okolnost.