Slovensko zčervenalo, zpřísní se podmínky. Neočkovaní navrátilci budou muset na test a do izolace

Seznam zemí podle míry rizika nákazy aktualizuje ministerstvo zdravotnictví pravidelně podle dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).



Obtížnější návrat je z červených zemí, kde hrozí vysoké riziko nákazy covidem-19. Do této kategorie spadá od pondělí Bulharsko, Belgie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Norsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovensko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Švýcarsko.



Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy a ministerstvo je značí tmavě červeně, kam se nově přesune také Estonsko, spadají Litva, Slovinsko a ostatní třetí země mimo EU.

Podmínky návratu z rudých zemí

Lidé, kteří nemají čtrnáct dní od dokončeného očkování proti covidu-19 nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění a vracejí se z červené a tmavě červené kategorie, musí ještě před návratem do Česka vyplnit příjezdový formulář. Zároveň musí před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu.



Po návratu do Česka musí podstoupit další PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na české území. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do Česka individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale po návratu platí stejné podmínky.

Návrat ze zelených a oranžových zemí Při návratu ze zemí zelené, oranžové, červené a tmavě červené kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území ČR nebo nejpozději do 5 dní po vstupu je povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test.

Do kategorie zelených zemí s nízkým rizikem nákazy bude patřit od pondělí Malta, Polsko, Vatikánský městský stát a Azorské ostrovy. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Chile, Hongkong, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou oranžové země, které se vyznačují středním rizikem nákazy. Zde se řadí Andorra, Dánsko, San Marino, Švédsko, Španělsko vč. Baleárských a Kanárských ostrovů, Itálie, Lichtenštejnsko, Island, Finsko, Francie, Maďarsko, Monako, Nizozemsko a Portugalsko včetně Madeiry.