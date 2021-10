Návrat z Norska bude jednodušší, Kanárské ostrovy jsou od pondělí zelené

Seznam zemí podle míry rizika nákazy aktualizuje ministerstvo zdravotnictví pravidelně na základě dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.

Přísné podmínky platí pro návrat z červených zemí, tedy z těch, které spadají do kategorií s vysokým rizikem nákazy. Sem patří Bulharsko, Belgie, Irsko, Chorvatsko, Slovensko, Německo, Rakousko, Řecko a Švýcarsko.

Mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy, které ministerstvo značí tmavě červenou barvou, spadá Estonsko, Litva, Slovinsko a ostatní třetí země mimo EU. Nově se do této kategorie přesouvají i Lotyšsko a Rumunsko.

Podmínky návratu z rudých zemí

Lidé, kteří nemají čtrnáct dní od dokončeného očkování proti covidu-19 nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění a vracejí se z červené a tmavě červené kategorie, musí ještě před návratem do Česka vyplnit příjezdový formulář. Zároveň musí před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu.

Po návratu do Česka musí podstoupit další PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na české území. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do Česka individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale po návratu platí stejné podmínky.

Další kategorií jsou země se středním rizikem nákazy, které se označují oranžovou barvou. Kromě Andorry, Dánska, San Marina, Švédska, Španělska vč. Baleárských ostrovů, Kypru, Lucemburska, Norska, Itálie, Islandu, Finska, Francie, Maďarska, Monaka, Nizozemí a Portugalska vč. Madeiry a Azorských ostrovů, sem nově spadají i Azorské ostrovy, Norsko, Kypr a Lucembursko.

Nejbezpečnější jsou země v zelené kategorii, kam spadají státy s nízkým rizikem nákazy. Od pondělí tam patří Lichtenštejnsko a Kanárské ostrovy. Z Evropy sem dále spadají Malta, Polsko a Vatikán. Z mimoevropských zemí jsou to Austrálie, Chile, Hongkong, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Při návratu ze zemí zelené, oranžové, červené a tmavě červené kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář. U zeleně a oranžově označených zemí musí být cestující testován před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Podmínky testování a samoizolace při návratu se netýkají osob, které mají alespoň 14 dní po plném očkování nebo těch, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19.



Uznává se také očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončené očkování z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

Tyto osoby zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví.