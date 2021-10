Cestovní ruch by mohl jít pod kulturu, aby resort zatraktivnil. Lámat chleba se na tom ale nebude

„Probírali jsme to v diskusi o programu s Piráty, zda to bude k diskusi v rámci celé koalice, je v tuto chvíli ve hvězdách, protože týmy začaly teprve zasedat,“ uvedl pro Lidovky.cz bývalý předseda STAN a poslanec Petr Gazdík. Podle něj kultura s cestovních ruchem do určité míry souvisí, jde ale vždy o věc názoru.

„Někdo si myslí, že by to tak bylo rozumné, někdo, že je dobře, že je to tak, jak to je. Za mě je to půl na půl,“ dodal Gazdík s tím, že ale nejde o nic fatálního, na čem by se vyjednávání měla zadrhnout.



Podobná diskuse každopádně probíhala i v rámci druhé koalice ODS, TOP 09 a lidovců. „Finální dohoda o tom není, dovedu si to ale představit. Kultura je s cestovním ruchem provázaná velmi úzce a ve Středočeském kraji jsme po volbách cestovní ruch svázali právě s kulturou a věci to prospívá,“ vylíčil místopředseda ODS Martin Kupka.



Ostatně stejně to funguje například v hlavním městě. I tady cestovní ruch a kultura jedno jsou. Kultura by podle Kupky dokázala zhodnotit možnosti v rámci českých center, přičemž občanští demokraté mají v úmyslu reprezentaci tuzemska v zahraničí spojit.

Obecně platí, že podle zastánců by díky přesunu kultura získala novou sílu, kterou částečně ztratila spolu s tím, když ztratila církve a náboženské společnosti. Přes ni se vyplácely příspěvky státu. Jenže pak přišly církevní restituce a kultura přišla o velké peníze, jednu celou oblast a tedy i o vliv.

Téma podle všech zúčastněných bude nyní na stole v rámci ustanovených skupin, které jednají o programu. Dotkne se dvou z nich. Té, která má na starosti kromě jiného ministerstvo kultury, a té, která řeší budoucnost ministerstva pro místní rozvoj. To má samo o sobě agendy dostatek, už kvůli tomu, že přes něj teče většina evropských peněz.

Koupaliště není kultura

Změna se ovšem rozhodně nelíbí všem a už před volbami se proti ní někteří vymezovali. Patří k nim například europoslanec Stanislav Polčák (STAN). „Podle některých se kultura a cestovní ruch navzájem podporují a jsou to spojené nádoby. To samé bych ale byl schopný říct o cestovním ruchu a obcích. Nemyslím si, že třeba takové koupaliště je otázkou kultury,“ míní Polčák, který je zároveň předsedou Sdružení místních samospráv.

Všichni ovšem dávají najevo, že k tématu mají podobný vztah, jako mají strany k ministerstvu kultury. Rozhodně se na tom nebude lámat chleba.

K dojednání programu vytvořily obě koalice dohromady šest skupin. Každá strana má vždy jednoho zástupce. Na každém tématu tak sedí pět politiků. Dá se přitom očekávat, že vyslaní budou následně aspirovat na pozice ministrů.

Domluva bude potřeba také na novém složení vedení Poslanecké sněmovny. Ta se sejde osmého listopadu. Právě toto datum měl zvolit z nemocnice prezident Miloš Zeman.

O stejném datu, tedy o osmém listopadu, mluvil také možný budoucí premiér Petr Fiala (ODS), jako o termínu, do kdy by mohly vyjednávající strany podepsat koaliční smlouvu. To ovšem znamená, že do té doby se strany budou muset dohodnout právě na zmíněném programu i personálním obsazení.