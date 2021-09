Chalupaření funguje i v jiných zemích, u nás to má ale specifické rysy, říká historička

Lidovky.cz: O českém chalupaření se mluví jako o světovém unikátu. Moje příbuzná žije v Americe a také jezdí do domu v přírodě. Je to tím, že to je Češka, nebo i jinde ve světě chalupaří?

Rekreace či druhé bydlení funguje samozřejmě i v zahraničí. Ve Francii nebo ve Španělsku mají vilky v přímořských letoviscích. V Německu mají zahradní domky, v Rusku takzvané dače. Švédové jsou na prvním místě ve vlastnictví druhých domovů. V zahraničí si to však mohou dovolit spíš majetnější vrstvy, vypadá to trochu jinak. U nás to má specifické rysy – Češi si chalupy a chaty sami stavěli, opravovali je.