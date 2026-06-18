Zemřel signatář Charty 77 a politický vězeň Jiří Wolf

Wolf byl jedním z těch, kdo před dvaceti lety obvinili Josefa Vondrušku, tehdejšího komunistického poslance a bývalého vězeňského vychovatele, z týrání odsouzených. Česká justice ale nakonec Vondrušku osvobodila.
„Dne 16. června 2026 zemřel v Praze bývalý politický vězeň, signatář Charty 77, spisovatel pohádek a ponocný Jiří Wolf,“ sdělil Blažek.
Jiří Wolf psal mimo jiné letáky na podporu Charty 77 a proti komunistickému režimu, zatčen byl v roce 1977. O poměrech ve vězení v Minkovicích pak napsal zprávu, kterou poslal do zahraničí.
„Snažil se o vystěhování do exilu, ale byl zatčen a odsouzen k šesti letům vězení. Strávil je ve Valdicích, odkud byl propuštěn ve špatném zdravotním stavu. Účastnil se demonstrací v roce 1989,“ napsal historik.
V září 2006 společně s dalšími dvěma vězni z Minkovic Vladimírem Hučínem a Jiřím Gruntorádem obvinili tehdejšího komunistického poslance Josefa Vondrušku, že je jako vězeňský dozorce týral.
„Soud Vondrušku ovšem osvobodil, což Jirka komentoval velmi hořce. Vídal jsem ho také jako ponocného ve středověkém kostýmu na Karlově mostě a dostal od něho dvě knihy pohádek, které napsal. Když ho někdo odsuzoval, připomínal jsem, že strávil ve vězení tolik let, většinou v příšerných podmínkách. Opatruj, Pane, jeho duši. Pohřeb bude mít 25. června 2026,“ dodal Blažek.