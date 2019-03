Chceme být druhým nejlepším přítelem USA v Evropě, řekl Babiš v Bílém domě

WASHINGTON (Od zvláštního zpravodaje LN) „Navázali jsme dobrý osobní vztah,“ prohlásil český premiér Andrej Babiš bezprostředně po konci svého setkání s americkým prezidentem. „Pan Trump byl velmi srdečný, měl skvělou náladu,“ pochvaloval si čtvrteční schůzku.

LN se pokusily zrekonstruovat klíčové okamžiky dění v Bílém domě. Na základě vyjádření premiéra pro média a rozhovorů s několika zdroji obeznámenými s průběhem setkání zmapovaly jeho atmosféru a hlavní témata.



Celá audience v rezidenci amerického prezidenta – od příjezdu Andreje Babiše s manželkou Monikou k tzv. Jižnímu sloupoví až po jejich odjezdu od Západního křídla – trvala zhruba 80 minut, neboli o trochu déle, než bylo původně plánováno. Prezident Trump sice nekompromisně ukončil setkání s novináři v Oválné pracovně a přes hlasité naléhání amerických reportérů nedovolil ani jeden dotaz. Poté se však spolu se svou manželkou Melanií věnoval oběma svým hostům nadstandardně dlouho.

Kromě společenského hovoru o rodinách došlo i na jedno pozvání. Trump si nechal zavolat svou dceru Ivanku. Tu Andrej Babiš pozval k návštěvě Prahy na česko-americké byznysové forum, o které už mluvili prezident Miloš Zeman a americký velvyslanec v Praze. Samotný Trump na pozvání své osoby nekývnul.

Poté obě manželky odešly do Západního křídla Bílého domu a americký prezident se svým hostem zamířil do tzv. Cabinet room, zasedací místnosti vlády, kde následovalo bilaterální jednání obou delegací. Američané byli ve velmi silné sestavě: kromě prezidenta Trumpa byli přítomni viceprezident Michael Pence, šéf diplomacie Mike Pompeo, ministr energetiky Rick Perry, či poradce pro národní bezpečnost John Bolton. K jednacímu stolu usednul též americký velvyslanec v Praze Stephen King.

Česká výprava kromě premiéra takto vysoké „šarže“ nezahrnovala. Naproti americké delegaci mimo jiné usedli velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, náměstek bezpečnostní sekce ministerstva zahraničí Martin Povejšil, náměstek strategické sekce ministerstva obrany Jakub Landovský, či místopředseda vládní rady pro výzkum a inovace Karel Havlíček. Na poslední chvíli do svého týmu Andrej Babiš povolal také českého kyberatašé v USA Daniela Bagge.

Američané nabízejí svůj plyn

Následovala svižná diskuse o předem očekávaných otázkách. „Bavili jsme se o kybernetických hrozbách, kde naše spolupráce běží, a také o energetice,“ řekl novinářům po setkání Babiš.

„Pan prezident Trump si stěžuje, že Evropa bere příliš mnoho plynu z Ruska, aktuálně až 37% spotřeby. Ptal se, co by se stalo, kdyby nám Rusko zastavilo plyn. Odpověděl jsem mu, že to nepřipadá do úvahy, protože je otázka, kdo koho potřebuje víc,“ řekl Babiš novinářům.

Na seznamu témat mají oba státnici kybernetickou a energetickou bezpečnost, vzájemný obchod včetně toho zbrojního a také hrozbu uvalení amerických cel na evropská auta.

Pokud jde o potenciální dodávky zkapalněného amerického plynu přes Polsko, český premiér zaujal opatrný postoj. Podle něj americký plyn není ještě konkurenceschopný. Výhledově je však podle něj zajímavé, kdyby Česko mělo i další zdroj plynu. Musela by se však nejdříve vybudovat infrastruktura a to nejde udělat ze dne na den.

Rýsuje se zbrojní obchod

Dále přišla řeč i na vrtulníky, které české armáda zamýšlí nakoupit. Stalo se tak v rámci debaty o plnění závazků zvyšování nákladů na zbrojení až na úroveň dvou procent HDP.

Během formálního setkání panovala příjemná nálada.

Babiš Trumpovi ukázal graf, jak se během posledních pěti let nominálně navyšují naše výdaje na obranu. Zmínil, že se mění systém nákupů tak, aby se zohlednily spojenecké závazky. Už den předtím o tom řekl: „Dva z potenciálních pěti výrobců vrtulníků jsou americké firmy (Bell Helicopter a Lockheed Martin – pozn red.). Nic jsme zatím nekoupili, ale rozhodli jsme se jít cestou mezivládní spolupráce,“ dodal.



Cla na auta stále hrozí

Pro Trumpa, který doma čelí kritice za prohlubující se obchodní deficit, byla velmi důležitým tématem obchodní jednání s EU. V případě jejich krachu americký prezident hrozí, že uvalí vysoká cla na evropská auta, která by zasáhla i český průmysl.

„Stěžoval si, že nemá dobrý pocit z jednání s EU. Říkal, že jednání s Čínou se posouvá kupředu, zatímco s EU stagnuje,“ vysvětli Babiš. Ten na Trumpa apeloval, aby cla nezaváděl. Řekl, že se chce na Evropské radě informovat, jaká je další strategie Evropské komise v jednání s USA.

O Sýrii a V4

Česká strana otevřela otázku budoucnosti Sýrie. Podle Babiše, ta je klíčová pro to, aby se vyřešil problém s uprchlíky. Apeloval na větší angažovanost USA v této věci.

Český premiér mluvil také jako zástupce Visegrádské skupiny: podle něj mají země V4 podobné postoje jako americká vláda na otázky migrace, či obchodu. Babiš měl podle informací LN také říct, že Česko se chce stát „druhým nejlepším přítelem Ameriky v Evropě“ (po Polsku – pozn. red.).

Cizelované prohlášení

Konkrétním výsledkem jednání bylo společné prohlášení prezidenta Trumpa a premiéra Babiše. Podle informací LN se na něm pracovalo dva týdny, kdy se cizelovalo každé slovo. Celý text prohlášení je k dispozici zde.