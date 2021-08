‚Chceš 8 G, abych tě vypnul?‘ Reportér sedl do kokpitu s Martinem Šonkou. Na nic nesahej, varoval pilot

Reportáž

„Pokud ve sluchátkách uslyšíš něco jako ‚Skáčeme!‘, znamená to, že došlo k nějakému selhání. Ty by ses hned odpoutal, já vypnu motor, odhodím kryt kabiny a pak se v klidu jen skutálíme na křídlo a z něj úplně pryč. No a po dvou vteřinách chytíš madlo, propneš pravou paži a – otevře se padák. Následně už jen klesáš a slyšíš zpívat ptáčky,“ instruuje mě krátce před startem Martin Šonka.