„Chci dál do Německa.“ U pražského Hlavního nádraží opět přibývají utečenci, tentokrát ze Sýrie a Turecka

Reportáž

V sychravém pozdním večeru se v parku před pražským Hlavním nádražím řadí do fronty zhruba desítka mladých mužů. Postupně si za ně stoupají další. Z hromady velkých tašek jim jeden z dobrovolníků rozdává deky a bundy. Na chvíli se had zastaví a vzápětí se dá znovu do pohybu – to až kolegové z nedalekého skladu přinesou další várku oblečení.