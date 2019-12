Chci dál sloužit státu. Politiku nevylučuji, říká Šlachta v prvním rozhovoru po odchodu z Celní správy

Praha O bezprostřední budoucnosti má jasno. Chystá knihu a opatrně naznačuje i podstatně zásadnější veřejné angažmá. „Mám sice pracovní nabídky ze soukromé sféry za docela velké peníze, ale nedovedu si v současné době představit, že bych po třiceti letech státních služeb odešel do privátního sektoru,“ říká v rozhovoru pro LN Robert Šlachta, který o víkendu oficiálně skončil coby náměstek šéfa Celní správy a odešel do civilu.

Od policie odešel Robert Šlachta v létě 2016 kvůli rozprášení Útvaru pro odhalovaní organizovaného zločinu, který tehdy vedl. Špatná kondice, v níž se nachází vyšetřování závažných kauz, podle něj od té doby trvá. „Dával jsem oznámení a žádali jsme o slyšení, abychom mohli říci, co se tu děje, ale nikdo nás nevyslyšel,“ říká Šlachta v prvním otevřeném rozhovoru po odchodu z Celní správy ČR. Ve sněmovně podle svých slov narazil stejně jako jeho předchůdce v­ protimafiánské jednotce Jan Kubice.

LN: Sliboval jste, že v prosinci prozradíte, proč opouštíte Celní správu ČR. Co vás tedy vedlo k­ odchodu do civilu?

Důvodů je víc. Působil jsem u­ Policie a u Celní správy ČR. Problémů, které se za tu dobu nahromadily, bylo hodně. Říkal jsem si také sám pro sebe, co všechno jsem pro bezpečnostní složky tohoto státu přinesl. To mě vedlo k závěru, že bych mohl vykročit jinou cestou a zkusit působit v­ jiné oblasti mimo bezpečnostní sbory. Nemám tedy jeden důvod, že bych byl tady nyní nespokojený. Vím, že mohu být v současné době a se svými zkušenostmi více nápomocný i v jiné oblasti.