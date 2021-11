Chci vyslat lidem signál, že pokud mají dvě nebo tři děti, stát to patřičně ocení, říká Marian Jurečka

Lidovky.cz: Odcházející vláda zvedla minimální důchod na deset tisíc korun, chcete ve zvyšování pokračovat?

Vláda to fakticky nezvedla, minimální důchod nezavedla. Na něm se shodla široká odborná komise vedená Danuší Nerudovou. My stanovit minimální důchod chceme, protože by to ve finále mohlo ušetřit peníze i státu. Lidé s důchodem kolem šesti až sedmi tisíc totiž stejně žádají stát o další dávky sociální podpory. Byl bych rád, aby ta finální výše minimálního garantovaného důchodu nebyla stanovena napevno na několik let, nýbrž aby vycházela z nějakého koeficientu. Třeba vůči průměrné mzdě nebo jinému ukazateli, který zachycuje stav ekonomiky.